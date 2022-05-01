《女兵2》料被包下10场 梁志强笑言“赚到”

受疫情影响，6月学校假期暂无华语片，本地疫情松绑，座位不再需要隔开，国产片《女兵外传2》将“赚”到票房，本地企业、民众俱乐部将至少包下10场！

国产片《女兵外传》春节拜年，吸金205万，《女2》不受座位间隔局限，刚动完眼皮下垂手术的志强出院受访，昨天（4月30日）向《新明日报》透露：“我记得（疫情）之前有10家公司企业包场看电影，碍于疫情做不到，措施松绑，这一次，《女2》最保守会被包下10场，因为《女兵》第一集已经有很多人在问。”

6月学校假期 少了华语片

6月学校假期除了是好莱坞大片黄金档，亚洲片也竞相推出，往年少不了两三部华语片，今年却罕有缺席了！

向本地片商查询，嘉华机构五六月学校假期有泰国与韩国电影，韩片就有马东石挂帅的《犯罪都市2》（5月26日）、“Fast & Feel Love”（5月12日）、“The Assistant”（5月19日）等。

邵氏机构五六月推出的亚洲电影暂时是泰国鬼片《猛鬼大学》（5月12日）。至于宇宙最强甄子丹领衔的《救援行动》、梁朝伟携手郭富城的《风再起时》、刘青云《神探大战》、Selina挂帅《头七》都令人等到颈项长，但目前仍未知花落谁家，更别说放映档期。

本地创艺电影（Encore Films）受询则表示，6月份玩鬼，分别有泰国鬼魅片“Daeng Phrakanong”（6月2日）及由10个鬼故事单元组成的韩国鬼魅片《都市怪谈》（“Urban Myths”，6月16日），另外还有一部宋康昊的新片“Emergency Declaration”未定档。

mm2发言人受访表示，目前确定的，是将于6月16日推出梁志强操刀的《女兵外传2》，《女2》是一部以英语媒介为主的国产片，其他未确定。

搜寻五六月学校假期猛片，直至今天（1日）截稿为止不见华语电影，本地片商受访分析透露，这与中港疫情有关。

中国因疫情严峻封城抗疫，今年五一黄金档更呈现“真空”状态，市面上不见推出任何华语片。

香港也因疫情导致电影业受挫，近期逐渐开放，但原本敲定放映的春节电影全挪到下半年，如黄子华领衔的《饭戏攻心》，吴君如、梁咏琪与Mirror成员吕爵安演出的《阖家辣》等。

以英语为主要媒介 梁志强：考虑年轻人诉求

原本碍于疫情，戏院仅开放50%座位，如今措施松绑，6月杀到的《女兵2》无疑大大受惠。

提到《女兵》以英语为主要媒介，梁志强指出：“新加坡的年轻人会比较习惯看英语为主的内容，当然，主要也考虑到马来族、印族等其他异族同胞的电影诉求啦。”