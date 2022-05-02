“医生歌手”苏心荃 邀你6月25日“灵听”

（本地讯）“医生歌手”苏心荃6月25日将在滨海艺术中心音乐厅举行首场个人演唱会“灵听”。

苏心荃在1990年还是一名实习医生时，参加电视台主办的《斗歌竞艺》比赛并一路杀进决赛获得亚军。比赛后，他面临进入娱乐圈或继续念医科的抉择，并选择当医生。之后因工作忙碌，他与歌唱渐渐疏离，直到1999年在弹唱人民歌餐厅驻唱，也参与无数场校园民歌与新谣演唱会，行医多年的他再度找回对音乐的热爱。

2011年，苏心荃发了第一张个人专辑，获得热烈回响。来临6月，他将首度在滨海艺术中心举办个人演唱会，与乐迷以歌相聚。曲目包括《驿动的心》《云河》《把悲伤留给自己》《大约在冬季》《外面的世界》《人生的车站》《寂寞公路》《当你老了》以及英语经典歌曲等。

苏心荃也会分享学生时代、《斗歌竞艺》比赛、背包走世界、民歌餐厅驻唱，以及行医的生活点滴，包括医者对疫情的看法。他的多年音乐好友蔡忆仁与黄桂霞是特别嘉宾。

“灵听”音乐会6月25日（星期六）晚上7时30分，在滨海艺术中心音乐厅举行，门票分78元和98元（未包含4元行政费），5月4日（星期三）早上9时，在全岛Sistic开始发售，也可上网www.sistic.com.sg购票。