嫣语赋（首播） The Autumn Ballad

佳乐台（新电信Ch502）晚上11.00

中国古代传奇剧，由乔欣、徐正溪主演。秋府最不受宠的二小姐秋嫣凭借自己的努力和智慧从深闺大院中走出来，在一桩桩迷案中抽丝剥茧，一次次的困难中辗转前行，并与冷面腹黑的侯爷梁翊从一路斗智斗勇到相伴相知，最终收获爱情。

阿顺有煮意

8频道 晚上8.00

爸爸们一样有聊不完的孩子经！今天的“顺客”杨志龙、苏梽诚、黄炯耀都是阿顺在演艺圈中的兄弟，四个爸爸难得在甘榜小聚，自然聊起从小如何长大，现在又是以什么样的方式教育孩子。他们正好都喜欢为家人下厨，来到“顺室”，当然要露两手，只见天又不作美，今天还能有“煮”意吗？

逆天奇案（首播）

U频道 晚上10.00

许浚森（陈展鹏饰）是O记精英干探，不过他的梦想却是加入飞虎队；沈韦力（黄智贤饰）则有着精明头脑及丰富经验。两人处事方式虽不同，但惺惺相惜，彼此互补。不料警队遭匪徒埋伏，伤亡惨重，为了找出幕后黑手，浚森放弃梦想留在O记，面对刁钻莫测的奇案，他和韦力利用逆向思考、心理博奕、缜密分析解构罪犯思维动机。

飞驰人生 Pegasus

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

主演：沈腾、黄景瑜、尹正。曾是车神的张驰沦落到经营炒饭大排档，他决定重返车坛挑战年轻一代的天才赛车手。然而没钱没车没队友，甚至驾照都得重新考，复出之路笑料百出。