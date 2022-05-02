疫情松绑星运亨通 辉哥程旭辉五个月拍三电影

疫情松绑星运亨通，辉哥程旭辉下半年三部电影轮流拍，他笑说：我5月到9月都被人“包”了！

两年前正值马来西亚疫情严峻期，观众缘向来很好的辉哥程旭辉星途受挫，两部马国电影片约喊卡，当时他做海鲜销售直播，也帮慧戒师傅直播卖水晶，叹说赚吃不容易，市道艰难，没钱也没人可帮，一切要靠自己。

两年后的今天，终迎来疫情松绑，辉哥守得云开，昨天（5月1日）受访时，语气如沐春风，向《新明日报》透露，5月到9月他都被人“包”了！

“他们（电影片商）都是一个月一个月这样‘订’下我，算一算，我从5到9月都在拍电影！”

已拍完鬼片《七天》，在片中饰演“老鬼”的辉哥说：“先前跟你说过的超级英雄动作片《萤火侠2》，终于可在5月底开拍，我演过第一集，导演再邀我参演第二集，稍后就要飞去马国了！”

另外两部都是贺岁片，一部是老友兼老板李国煌掌舵的金刚媒体参与投资的贺岁喜剧，片名未定，新马演员齐聚一堂，卡士除了金马奖加持的国煌，辉哥，还包括名嘴林德荣、“暴牙菇”赖宇涵等，预计七八月新马两地取景拍摄，积极赶上明年贺岁黄金档。

还有一部是绝不能缺席，梁志强操刀的贺岁喜剧，估计9月开机，片名不详，不过演员名单上确定有辉哥与国煌。

明年贺岁档 “左手打右手”

若顺利赶超2023年贺岁档，无论是辉哥抑或国煌，都将碰上“自己打自己”的处境，手心是肉、手背也是肉！

记者问及角色，辉哥表示现阶段仍是“蒙查查”，但档期被敲，工作满满，自是满心欢喜。

其实，辉哥很享受到马国购物、享受美食与推拿按摩，碍于这两年冠病肆虐，身为“高危族”的他不敢轻举妄动，很多时候宁可足不出户，但疫情缓和，心情也松绑的辉哥随时想飞：“我好想去JB（柔佛新山）吃好料，也想飞去泰国玩，可能也可以在泰国做直播，现在流行出国做直播，哈哈。”

提起柔佛新山吃好料，辉哥透露，来临6至7日，他将应一大老板邀请去马国享受丰富盛宴，“之前约我两次都走不了，如今终于可以去了！”