中国娱乐圈10花旦谁领风骚

江山一代人才辈出，中国娱乐圈竞争异常激烈，当中，有10名花旦于当今中国演艺圈脱颖而出，赢得观众青睐。她们当中，究竟谁才是你心目中的女神？

1. 张子枫（21岁）

参演电视剧：19部

参演电影：25部

代表作品：《唐山大地震》、《快把我哥带走》、《我的姐姐》、《小别离》

张子枫以精湛的演技俘获观众，在慢综艺《向往的生活》中凭真实、淳朴的表现成为“团宠”和“国民妹妹”。她年仅八岁出演首部电影《唐山大地震》便斩获电影百花奖最佳新人奖，成为当时最年轻的获奖者，如今21岁的她电影票房已高达102亿人民币（超过21亿新元）。

2. 迪丽热巴（30岁）

参演电视剧：24部

参演电影：五部

代表作品：《三生三世十里桃花》、《一千零一夜》、《你是我的荣耀》、《长歌行》、《与君初相识，恰似故人归》

迪丽热巴五官精致立体，古装与时装的扮相都让人眼前一亮。去年热播的都市爱情剧《你是我的荣耀》中，她与杨洋搭档出演情侣。高颜值的搭配让此剧播出仅4小时便收视破亿，开播首日播放量破2亿。

3. 欧阳娜娜（22岁）

参演电视剧：18部

参演电影：四部

音乐会：26场

代表作品：《北京爱情故事》、《秘果》、《是！尚先生》

欧阳娜娜被网友评价为“甜酷女孩”，不仅能优雅地拉奏大提琴，还能驾驭滑板。她就读于伯克利音乐学院，17岁时就出席了美国NASA颁奖典礼与美国饶舌歌手威茲哈利法（Wiz Khalifa）同台演出，拉奏大提琴，也是登上此舞台的第一个亚洲人。

4. 关晓彤（25岁）

参演电视剧：83部

参演电影：两部

代表作品：《好先生》、《二十不惑》、《搭错车》

关晓彤于2001年完成了首部作品《烟海沉浮》，之后更是参演了数十部影视作品。曾因衣品太“土”被吐槽的她，后来逆袭成为了“腿精”、“红毯女神”。她主演的电视剧《二十不惑》从播出到结束都占据了湖南卫视的收视率榜首，常驻的综艺节目《王牌对王牌》也是浙江卫视收视率最高的综艺节目。

5. 杨紫（30岁）

参演电视剧：53部

参演电影：23部

代表作品：《家有儿女》、《欢乐颂》、《亲爱的，热爱的》

杨紫近年主演的多部电视剧皆与时下最红的男星搭档，包括肖战、李现，因此被誉为“男神收割机”。电视剧《香蜜沉沉烬如霜》在播出时的收视率一直位居第一。《欢乐颂》更是登上了全国电视剧收视率的榜首。

6. 李沁（32岁）

参演电视剧：31部

参演电影：16部

代表作品：《庆余年》、《楚乔传》、《白鹿原》

李沁被网友评价为“美貌与实力并存”的女演员，比如《楚乔传》中的元淳公主，《白鹿原》中的田小娥，她主演的电视剧《庆余年》在播出前零宣传的情况下收视率仍达到了五天破三亿的惊人成绩。

7. 鞠婧祎（27岁）

参演电视剧：14部

参演电影：两部

演唱会：九场

代表作品：《九州·天空城》，《芸汐傳》，《新白娘子傳奇》

鞠婧祎在2013年通过偶像团体SNH48出道而被观众熟知。她在2016年首次主演电视剧《九州天空城》，继而接演了多部古装剧，从而获得了“古装专业户”的称号。曾有一位韩国评论家评鞠婧祎为是“4000年第一美女”，尽管演技略为逊色，但鞠婧祎唱跳俱佳，舞台表现力深得人心。

8. 赵露思（23岁）

参演电视剧：16部

参演电影：四部

代表作品：《传闻中的陈芊芊》、《哦！我的皇帝陛下》、《我，喜欢你》

赵露思长相甜美，凭借灵动的演技成为“傻白甜”中的一股清流。她主演的网剧《传闻中的陈芊芊》在中国网络平台的播放量高达21亿，平均评分7.5，成绩非常可观。

9. 宋祖儿（24岁）

参演电视剧：18部

参演电影：三部

代表作品：《宝莲灯前传》、《乔家的儿女》、《陪你逐风飞翔》

宋祖儿因清新可爱的长相和古灵精怪的个性获得观众喜爱，她的一段清唱视频火爆各个平台，其主演的电视剧《乔家的儿女》播出后收视率在浙江卫视和江苏卫视屡次获得第一。她在综艺节目《忘不了餐厅》中也因高情商赢得观众的拥戴。

10. 谭松韵（32岁）

参演电视剧：32部

参演电影：11部

代表作品：《最好的我们》、《锦衣之下》、《以家人之名》

谭松韵的童颜令她轻松驾驭学生扮相，25岁时与小她7岁的刘昊然搭档出演《最好的我们》，30岁时更是在《以家人之名》中扮演高中生，与21岁的宋威龙出演兄妹，看不出两人之间10岁的年龄差距。《以家人之名》在当时也是湖南卫视的收视冠军。