《女力》男星被指施暴 女友人满身血医院验伤

（台北讯）《女力报到》男星林曜晟被爆向女友人施暴，把对方打到全身是血！

34岁林曜晟（原艺名博焱）曾演过《篮球火》和《终极三国》，近年陆续演出《女兵日记》和《女力报到》系列。他4月22日宣布确诊，今早（2日）有读者向《苹果新闻网》爆料他今凌晨对女性友人施暴。根据读者提供的照片，被施暴女子嘴角红肿流血，大腿更留下超长且未干的血迹。

读者指女方今早向他求救，在他的帮助下搭救护车去医院验伤。女方惊恐吐露被林曜晟掐脖和威胁。林曜晟今午在面簿上传手写信道歉，称对于自己的情绪管控失当深感不当与懊悔。

读者透露受伤女生和林曜晟是一群同确诊的友人，女生原本住酒店，确诊后因政策关系无法在酒店内隔离，林曜晟热心建议家中有空房，邀她前往居家隔离。

据知林曜晟是在今天清晨4点45分动手，爆料者说，林曜晟当时不停纠缠女方但遭拒绝，他恼羞成怒动手打到她嘴角和身上都是血。男生动手后，似乎因情绪失控主动报警，但因两人尚在隔离期间，无法自行离开，只能先向警局备案。今早女生向爆料者求救，读者赶紧帮女生叫救护车，女生才顺利搭救护车去医院验伤。验伤报告显示女子遭徒手伤害，造成多处擦伤和瘀伤，包括头肩部、四肢。

但女生还在急诊室处理伤口时，林曜晟竟出现在同个医院急诊室，他不断接近女生，女子吓到大哭，并打电话再向读者求救。林曜晟不断拿手机录女生的脸，医护人员在旁不断请他离开，但他仍不断靠近。

爆料者说，林曜晟之所以会出现在急诊室，是因为他身上也有伤口，他稍晚也叫了救护车称要验伤，还指定要女生去的同间医院。林曜晟确诊日为4月22日，依当时政策，距发病和采检日隔离满10天才能出关，也就是到5月2日24:00（5/3凌晨0点）才可解隔离。对此，林曜晟手机至今未接，对记者的简讯也不读不回。