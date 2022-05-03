《女力》林曜晟翻供“血迹全是我的”撇施暴

（台北讯）34岁《女力报到》男星林曜晟（原艺名博焱）昨早（2日）被网红张希尔（既女当事人的哥哥）爆出对女性友人施暴，打到全身是血，女子搭救护车去医院验伤，吐露被男方掐脖，还威胁要杀死她。林曜晟昨午在社媒上传手写信道歉，今早他再次道歉，但声称对不实爆料一一澄清，要还原事件始末。

林曜晟称“绝对没有主动”暴力殴打张小姐，也没有动手掐对方的脖子，他写道：“事实上早有听闻女方有第三者，甚至根本就是已婚身分，在沟通过程中，我向张小姐提议看手机简讯，此时她突然失控扑了过来，更打破了香水瓶说要自残或伤害我，还咬了我的双手，她所贴出照片，事实上在衣服上还有她腿上超长未干血迹全部都是我的。我的脚不但遭她在我家拿香水瓶与酒瓶划伤，身上全都是她所留下的抓痕与咬痕，再次强调，我并没有对张小姐暴力相向，任何一拳一掌都没有。因为我流了很多血，在争吵结束后我也主动报警处理。”

针对林曜晟的反击，张希尔说掐脖子的部分确定有，验伤单可证明这点，过程中他姐姐被打巴掌，还被压在地上打，只能反咬林曜晟作为抵抗。

张希尔也指林曜晟说的第二点不合逻辑，并出示和姐姐的对话，他询问过姐姐香水瓶部分，对方说“是他把我关在更衣间，抢走我手机要我把手机密码给他，因为更衣间隔音，我一直叫救命没有人来，我看到有香水，我要用香水用力敲开玻璃，想让人听到我被囚禁，所以破了，他自己踩到玻璃流血的。”

至于关了多久，女子说“3个小时左右，我连胃痛拜托他求我出去给我药，他都不肯给我，后来我求他，他才给。我一直求他，求到几乎跪下来。”