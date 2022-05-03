《魔幻之音》变魔术师 池昌旭又唱又跳又演

你相信魔术吗？这是Netflix奇幻音乐电视剧《魔幻之音》（The Sound of Magic）的关键台词。这部剧改编自韩国人气漫画作家河日权的作品《安娜拉苏玛娜拉》，讲述因生活艰苦而被迫长大的高中女生雅伊（崔成恩饰），与不想长大的魔术师李乙（池昌旭饰）相遇后，被唤醒过去的梦想。雅伊的同学日等（黄寅烨饰）则是按照父母要求生活的模范生，他遇到雅伊和李乙之后，开始思考自己真正要的是什么。

池昌旭饰演住在废置游乐场的神秘魔术师。（Netflix提供）

《魔幻之音》三位主角与导演金成允今早（5月3日）在韩国举行记者会，现场的大屏幕放着旋转木马和摩天轮影像，让人宛如置身剧中的奇幻世界。

导演金成允过去的作品《云画的月光》和《梨泰院Class》深受欢迎，对于首次挑战音乐电视剧，他说：“《安娜拉苏玛娜拉》连载了11、12年，我是粉丝。想改编这部作品时，我觉得将魔术和音乐结合，能让我们要传达的信息更为深刻，就像我们看戏，奇幻的事情发生时，一定有背景音乐。我们的歌曲不多，一集大约两首，主要是表达雅伊的心情。”

至于想透过剧集传达什么信息，金成允说：“当我和童年或念书时的朋友见面时，我们会聊到，我们真的是大人了吗？我们真的长大了吗？希望孩子们长大后是什么样？什么是快乐的生活？我希望大家看这部剧时可以思考这些话题，父母也可以跟孩子讨论。剧中提到，我们一定要有梦想吗？我们常跟孩子们说要有梦想，但我最近在一个节目中看到李孝利跟一个小朋友说，你不一定要成为什么大人物或成就一番大事业，你想做什么就做什么。如果孩子没有梦想，就不好吗？这也是我们要思考的。”

要边唱边演，对有音乐剧演出经验的池昌旭来说并不陌生，但他指出：“这不是一部音乐剧，整个场景和氛围跟音乐剧舞台完全不同，还要配唱录音，演出时要和音乐同步，压力很大。”他也提到拍摄魔术场面很困难，除了展现技术，也要带表情，笑说不要再演魔术师了，但又忍不住补充：“要演要唱要舞，还要表演魔术，是很难得的经验，很有满足感。”

崔成恩在《怪物》饰演父亲过世、母亲失踪的精肉店店长，演技受到好评。这回首次挑战奇幻音乐剧，她说：“要做很多准备，像游乐场旋转木马那场戏，因为有很多特效，要做好多次的彩排，虽然很有挑战性，但也很有趣。至于歌唱部分，歌词写得很好，让我深刻感受到角色的心情，有助于投入到角色中。”

因《女神降临》人气暴涨的黄寅烨，再次演出学生角色，但和《女神降临》的“恶霸”人设截然不同，他说：“这次的角色很可爱，他不会表达自己，但很努力地尝试，希望你们会喜欢他。”

黄寅烨也说角色跟他本人不一样：“我在学生时代有很多朋友，父母也没有把梦想强迫在我身上。”说到梦想，他透露：“小时候跟父母一起看很多电视剧，很自然地就想要当演员，但一直不敢跟任何人说。到了20几岁，我觉得是时候试一试，就开始学演戏，然后今天就坐在这里啦，我很开心。”

黄寅烨（左）在剧中和崔成恩在魔术的世界中重拾欢笑。（Netflix提供）

相信梦想也是相信奇迹

崔成恩认为，或许不是每个人的生活都像雅伊那么艰苦，但总会有感到沮丧的时候，还有为生活奔波忙碌时，或许就和雅伊一样，忘了曾经拥有的梦想，“一些人会觉得，我还能再怀抱梦想吗？希望这部剧给你勇气再试一次。”

池昌旭说：“这部剧像一部童话，唤起我们的纯真和梦想，温暖和感动你的心。”

导演金成允总结说：“你相信魔术吗？其实这句话也是‘你相信奇迹吗？’长大后，我们不相信圣诞老人，但我们可以和孩子一起看这部剧，再次相信魔术和奇迹。”

《魔幻之音》5月6日在Netflix播出。