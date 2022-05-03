曾被批像“老奶奶” 洪慧芳：白发不是老是潮

“银”以为傲！演技派女星洪慧芳曾被批白发像“老奶奶”，老戏骨陈澍城更打趣：稍不打理就会“怒发冲冠”！

你怕“白白”的过吗？曾江生前说过：白发很珍贵、因为它是用几十年岁月“换”来的（大意），为何惧怕？

春秋时代伍子胥因思虑过度一夜急出华发，时至今日，银发已非年轮表征，它意味着资历、气场，也是一种人生态度，终于来到最自在的年龄，悠游无忧。

环顾本地娱乐圈的“白发魔男或魔女”，当数陈澍城、洪慧芳两大辣姜。

慧芳昨天（5月2日）接受《新明日报》访问，坦承华发早生，20几岁已头冒白丝，经常染发，也伤害发质，苦恼得很。

直至2015年拍《百岁大吉》因角色需要，成了慧芳“白头”契机，白头初期，慧芳曾听网友冷言酸她“迫不及待当奶奶”，内心很受伤。

她剪了个时尚发型，为华发辩白：“我觉得白发不是老，是潮！”

华发更添雍容气质的慧芳虽爱“留白”，但为了角色需求，随时在黑白之间切换，专业态度摆第一位。

银发耐看，慧芳表示，像叶蒨文一头银白卷发就显得高贵、有气质，“她发量够多，真令人羡慕！”

陈澍城爱‘鸡皮鹤发’ 自然就是美

演艺圈大哥陈澍城近三年因常演绎“爷爷”角色，索性以银发登场，他语出幽默：“银发不只稳重、也与皮肤纹理对称，所谓‘鸡皮鹤发’，哈哈。”

三千烦恼丝也因顶上留白，烦恼顿时少了很多，只是，自嘲发质与脾气一样硬的澍城，还是需要略为打理发丝，“否则随时怒发冲冠！”

澍城银发特帅气，不过，姑置勿论年龄、怎么样的人适合当“银发族”？

“我听造型师说，发量多、发色银白者更适合留白，打理时只须抓一抓就能抓出层次，乱中有序。”

花甲岁月没在怕，澍城认为自然就是美，无须为猛抓青春尾巴违逆时光：“人不应怕老，老有老的味道，老人家太过花俏反倒弄巧成拙！”

自在优雅银发族

★代表艺人：周润发、周星驰、叶蒨文、叶童、陈敏儿

66岁的周润发以自然发色示人，谁说巨星不许人间见白头。59岁周星驰不演戏之后“怕麻烦”，从此头上白发苍苍。叶蒨文去年“登六”高呼要分享真实的自我，叶童近日突然顶着白发玩吉他，陈敏儿在历经丧子、丧夫（廖启智）之痛后以利落短白发重新上路。

各有各缘由，大家都不再拼命留住青春，顺其自然反倒轻松。

华发渐生中年派

★代表艺人：神话队长Eric、冯德伦、舒淇

韩团“神话”队长Eric文晸赫去年在IG秀出满头白发自拍照，称：“从30岁开始便两周补染一次白头发，决定解放头皮”，戴着口罩露出双眼，帅气依旧，粉丝尽管震惊却也大表支持。

对于华发渐生，泰然面对的还有曾经的美少年冯德伦，尤其当了导演后最爱以白发胡渣示人，连带太太舒淇也常上载白发放大照，显然对“老”这件事毫不在意，更笑言“请你们渐渐看我老去”。

偶像留白为耍酷

★代表艺人： BigBang的权志龙、TOP、BTS的SUGA、EXO的伯贤、SHINEE的泰民、范丞丞、鹿晗、黄子韬等

白了少年头，为的是吸引视线。白发是造型，BigBang的权志龙、TOP、BTS的SUGA、EXO的伯贤、SHINEE的泰民、范丞丞、鹿晗、黄子韬等，韩中男偶像们都曾成功驾驭白发造型，都似从动漫中走出来。年少留白，还须颜值与魅力加持。