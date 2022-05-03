入行27年首获红星十大 黄炯耀苦尽甘来

形容自己是耐操耐劳的千里马，入行27年，本地艺人黄炯耀尝尽甜酸苦辣。

刚落幕的《红星大奖2022》，在演艺圈27年的黄炯耀终于成功“破蛋”，当晚他泪洒舞台，致感谢词说，人生没有多少个27年，“一路走来，一步一脚印，27年印证黄炯耀是耐操耐劳的千里马！”

言语中述说着他的演艺道路跌跌撞撞、起起伏伏，隐藏了多少心酸与泪水。

《红星大奖2022》当晚，黄炯耀其实赢得两个奖项，另一个也是观众投选的“My Pick”奖项，他以《味之道》中的“钱南花”一角摘下“最讨人厌大反派”。

记者日前联络上黄炯耀，请他谈谈27年的星路历程，电话接通，他频频对颁奖典礼当晚在台上失控激动流泪一事“耿耿于怀”，再三道歉，说自己失礼了！

记者告诉他，大家可以理解他的心情，无需道歉。

他表示，自入行以来，从来没有入围10大，自己也没有官方粉丝网页，这次获得10大最受欢迎男艺人，让他惊觉原来这些年来背后有那么多观众默默地支持他，让他十分感动和感激。

回想27年前，家在新山的黄炯耀，念书时就热爱戏剧，经常参与校内的戏剧活动，也曾参加马来西亚某制作公司举办的类似选秀节目而获选加盟，后来好奇之下，于1995年报名参加第四届《才华横溢出新秀》。

他说参加《才华》最主要原因是，从小就收看本地电视剧，想多了解本地电视圈的发展。他告诉记者，当年同届的有沈倾掞、郑秀珍、李铭顺、郭妃丽、林倩萍、林晓佩等。

就这样，他越过长堤，一路过关斩将，杀入大决赛。

当年参加《才华》决赛前卷入合约纠纷

黄炯耀祸不单行，大决赛前夕卷入合约纠纷，眼睛遭细菌感染，险些错过机会。

提及《才华》，黄炯耀向记者自爆当年鲜为人知的两个小秘密，他感叹道：“我差点就没法参与大决赛。”

原来黄炯耀在参加《才华》之前，曾参与马来西亚某个制作公司举办的类似选秀节目，并成功入选及受邀加盟，随后他参加《才华》顺利进入大决赛。

大决赛前眼睛细菌感染

“我进入大决赛后，马来西亚报章也报道，结果该公司知道了，说我有合约在身不能参与，当下我不知所措，幸好经过一番的协商，我才得以参加大决赛，要不然我就得退赛了！”

但屋漏偏逢连夜雨，合约纠纷解决，黄炯耀的左眼却被细菌感染，大决赛前进入医院动手术。

黄炯耀说：“当年的《才华》大决赛，大家都知道冠军郑秀珍患眼疾，红着眼睛参赛，其实我也是，但我是‘左眼瞎了’参赛。”

原来在半决赛后，黄炯耀不知何故左眼感染细菌必须进医院动手术，“在半决赛到大决赛期间，我根本无法参与彩排，甚至可以说不见踪影，因为我在医院动手术。”

他忆述手术过程：“当年的科技仍不是很先进，医生拉着我的眼皮，然后在我的眼球注射，我当时真的很担心自己会瞎了！”

黄炯耀前后在医院待了好几天，直到大决赛前夕，他说：“医生原本不让我出院，我苦苦央求，他才勉为其难答应，所以大决赛当天早上我从新山赶出来，可以说，我决赛当晚是在左眼视线模糊下参赛。”

什么角色都演 从不当‘闲’角

黄炯耀加入电视台，27年什么角色都演，从来不当“闲”角。

在电视圈27年，由于黄炯耀没有出众的外形，所以，往往饰演一些不起眼的角色，要不然就是恶人、大坏蛋。

不过，黄炯耀说：“虽然如此，我从来不当‘闲’角来演，即便是每次都演坏人，但坏人也有很多不同类型，总不能是千篇一律，所以，我尽量给予他们不同的特色。”

为演好每一个角色，黄炯耀说，他在日常生活中眼看八方，观察四周，即使在片厂，没有他的戏份，他也会待在那里看同事们演戏，参考、吸收，取长补短，以便提升自己的演技。