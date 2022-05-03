冯伟衷遗作6月2日泰国上映

许振荣今天（5月3日）在社媒贴出泰国恐怖电影“The Antique Shop”的海报，海报上可看见已故本地艺人冯伟衷，以及影片上映日期6月2日。

“The Antique Shop”是冯伟衷的遗作，许振荣今年年初接受《联合早报》访问时透露：“伟衷去世前，已经到泰国拍摄了一部分，原计划他在新西兰的军训结束后，回新拍摄一部电视剧的空档，抽空一周再去泰国把电影拍完。”事与愿违，冯伟衷军训时因受重伤去世，电影制作因此搁下，一搁就两年。冯伟衷生前有许多拍片和创作计划，这部结合英语、韩语与华语等多个语言的电影是其中一项，许振荣要把它完成。

许振荣随海报贴出给冯伟衷的一封信，写着：“还好吗？一如既往的在你所属的世界努力着吗？由你开头，但没能完成的#TheAntiqueShopMovie，在经历过疫情的耽误后，我们把它完成了。”

许振荣在文中透露，原有的故事改成了三部曲，演员阵容加入了午言媒体艺人徐彬和张值豪，还有韩星裴珍映、印度尼西亚演员Rio Dewanto，以及泰国演员Phiravich Attachitsataporn、Guncharlie和Chayapak Tunprayoon。

许振荣感性地写道：“希望你这好戏的孩子，会带着微笑看着这部作品。你知道我跑了两趟泰国看后期制作，在电视／荧幕上播出你的片段时，心情复杂。除了跟你分享的之外，那些我心里想着却又欲言又止的，不用言语你也该懂。”

“The Antique Shop”6月2日在泰国上映，至于本地什么时候献映，许振荣说确定了再让大家知道。