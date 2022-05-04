周杰伦本地开唱门票未发售 网上出现代购服务

阔别两年，将在年底重返国家体育场开唱，“周董”周杰伦“嘉年华”巡演新加坡站门票明天（5月5日）开卖，网上已经出现代购服务。

随着疫情放缓，我国也放宽了防疫措施，尤其演出条例，连日好几个演唱会主办机构相继宣布多场大型演唱会即将在本地登场，而卖黄牛票、代购服务的情况也因此卷土重来，记者日前上网购平台就发现超过百则代购贴文，其中包括门票明天才开卖的《周杰伦“嘉年华”世界巡回演唱会》。

这些代购周董巡演门票的贴文大同小异，均表示“如果没有时间为自己喜欢看的演唱会漏夜露宿排队，别担心，我们可以代劳…… ”等等，其中更有人出价800元愿意协助代购，这比周董巡演最贵门票的388元高出两倍以上。

这些年来，举凡热卖的演唱会，本地都会出现不少黄牛票、网上代购服务、转售等，也有相关的骗局，造成不少粉丝受骗，不但被骗金钱，也因此无法进场观赏心仪偶像的演唱会。

演唱会主办机构一再呼吁强调，不要向不合法的渠道购买演唱会门票，而网购平台Carousell也表示，不鼓励黄牛票或牟取暴利的行为。

周杰伦演唱会门票未开卖，就出现代购服务。（取自网络）

300人打造嘉年华舞台

重回狮城舞台，周董嘉年华巡演将呈献更绚烂的视觉效果，华丽的道具和布景、以及热闹的音乐等。

根据主办商长信传媒接受本地媒体咨询时透露，这次演唱会包括舞台、灯光、音响、视觉等，需要花10天搭建，工作团队接近300人，且将从海外运来50多个道具及器材的集装箱。

两年前，周董在本地的个唱“安哥”部分，一口气送上10首歌曲，让粉丝听得过瘾，而年底的巡演是否会再破纪录？值得期待。

“嘉年华”世界巡回演唱会12月17日及18日（星期六、日），在新加坡国家体育场举行，票价为388元、348元、308元、268元、218元（未含4元手续费）。门票5月5日早上10时正式发售，所有华侨银行（OCBC）信用卡会员能在5月5日至7日优先订购门票。购票网站www.ticketek.com.sg，购买门票之前请先注册Ticketek新加坡账号。

《联合早报》和电台UFM100.3是这次演唱会的指定宣传媒体。