音乐剧《LKY》造型曝光 彭耀顺陈洁仪演李光耀柯玉芝

陈洁仪昨天（5月3日）在IG上传一段短视频和照片，视频可见她和本地艺人彭耀顺在摄影棚做造型及拍宣传照，视频尾端公布将参与9月份公演的英语音乐剧《LKY》，并留言道她将在剧中饰演建国总理李光耀夫人柯玉芝，而饰演李光耀的则是本地艺人彭耀顺。

从视频中，我们看到造型师复制了多个李光耀夫人柯玉芝的造型，像让人印象深刻的李光耀和柯玉芝在英国剑桥念书时拍摄的照片，只见陈洁仪穿着短袖衬衫外加V领外套，彭耀顺则大衣内配着V领外套，两人站姿也与李光耀和柯玉芝十分相似，陈洁仪也揣摩柯玉芝的神韵。

陈洁仪也在IG贴文写道：“我很高兴能在9月7日公演的音乐剧《LKY》中扮演柯玉芝女士，也就是李光耀夫人。我知道距离演出还有一段时间，我们也还没开始排练，但我已经对造型所需的服装、发饰、化妆品和配饰可能在我身上产生的化学变化感到惊讶。”

陈洁仪5月3日在IG贴出英语音乐剧《LKY》做造型的视频。（取自陈洁仪IG）

时隔多年再演舞台剧

陈洁仪月前刚推出粤语单曲。月前推出粤语单曲《远去那个他》，陈洁仪接受本地媒体访问时曾提及唱粤语、华语及英语歌曲的不同时，说她很享受唱粤语歌曲，尽管是她最弱的沟通语言，但却能让她的感情自然流露，华语是当歌手常用的语言，是她的专业语言，英语则是她的理性语言，因为她用英语思考。

她当时也透露将在9月参与本地音乐剧的演出，这将是她时隔多年再度参演舞台剧的演出，令人期待。