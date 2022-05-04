娱乐吃瓜：荧幕情侣戏外再续缘 玄孙蜜月备受关注 戚玉武白薇秀10年才来电

深受粉丝瞩目的玄彬和孙艺真今年3月底宣布结婚，轰动整个娱乐圈。小两口甜蜜赴美国度蜜月，一举一动都引起网友的关注，由此可见荧幕CP的魅力。通过拍戏擦出火花的情侣不少，让我们一起回顾以下这些“假戏真做”的娱乐圈情侣吧！

玄彬让孙艺真有初恋的感觉

玄彬（Hyun Bin）和孙艺真（Son Ye-jin）今年公布结婚喜讯，让很多粉丝开心不已，直呼“根本偶像剧现场”、“秒回《爱的迫降》”。

很多人可能从《爱的迫降》才开始关注这对情侣，但他们的缘分其实始于2018年的电影《协商》。当时他们角色之间没有任何感情线，对此两人在采访中表示遗憾并想再次合作的心愿。玄彬还说，“如果能跟孙艺真拍那种甜甜蜜蜜的剧，也一定会很有趣的吧！”。这句话，仿佛预言了他们接下来的感情发展。

2019年，玄彬和孙艺真如愿二次搭档电视剧《爱的迫降》，把韩国的尹世理和朝鲜的李政赫的跨越国界的爱情故事诠释得淋漓尽致。双方戏里戏外的默契还被导演认证“拍戏真的很有火花”。

也许是因为这样，两人拍戏日久生情，在2020年初正式成为恋人。根据玄彬周遭人士说法，“两人在拍摄期间似乎非常沉醉在角色当中，氛围有点不太寻常，不晓得是因为戏剧还是真心。”，不亏是“假戏真做”的最佳典范。

孙艺真和玄彬因为拍《爱的迫降》擦出爱的火花。（互联网）

2021年1月1日韩媒《Dispatch》爆双方恋爱已经8个月，两人虽然低调，但谈及对方时难掩幸福。孙艺真之前为了新戏《三十九》，作客刘在锡（Yoo Jae-suk ）主持的节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》打戏，在节目中聊到与玄彬的定情作《爱的迫降》，甜喊“现在的恋爱是初恋”，闪瞎网友。

孙艺真在节目中甜喊“现在的恋爱是初恋”。（互联网）

戚玉武和10白薇秀年友情升华成爱情

本地夫妻档戚玉武和白薇秀2014年结婚并且甜蜜走到了现在，但他们其实早在2002年的《九层糕》就开始合作了，却直到参与《警徽天职3》，10年的友情才升华成了爱情。两人目前育有一儿一女，十分幸福。

戚玉武和白薇秀拍摄《警徽天职3》时感情加温。（档案照）

爱情很多时候就是无预警的降临，虽然一起出演了很多电视剧，戚玉武坦言合作《警徽天职3》才“有了一种奇怪的感觉，我也说不上来是什么。”

两人仅交往一年多就结婚了，在2014年9月9日无预警举办了婚礼，有着“长长久久”的寓意。时间虽然已过了7年，但从他们分享的日常就能看出两人的关系依然十分甜蜜。近期戚玉武还在社交媒体上发文为老婆庆生，甜蜜表白“你快乐于是我快乐” ，超级浪漫。

戚玉武为老婆白薇秀庆祝生日。（取自IG）

邱泽让许玮宁“招架不住”

邱泽和许玮宁因电影《当男人恋爱时》相识并擦出戏外的火花。证婚人蓝心湄说这对情侣是“对的时间遇到对的人”，顺理成章的在一起了。

许玮宁曾在采访中透露，虽然为了戏中的角色做足了功课，但面对邱泽饰演的阿成还是频频笑场，问及哪一幕最让她“招架不住”，更是表示“每一幕都不行”。

许玮宁透露拍戏时面对邱泽“招架不住”，频频笑场。（互联网）

戏外，邱泽和许玮宁的互动也与戏里的角色很像。两人宣布结婚时，之前采访过两人的 YouTuber 理科太太发文表示，访问当下只觉得邱泽当时说笑话，许玮宁都很捧场，但她听了笑话只有回“嗯”一声。现在看来，当时的访问就有暧昧的感觉了。“他在闹，她在笑”这句话就是形容邱泽和许玮宁吧！

两人去年6月传出绯闻，但双方都没有作出正面回应。直到12月10日，两人同步在社交媒体上发文宣布结婚喜讯，震惊了整个娱乐圈以及网友们。

近期许玮宁接受采访时表示，婚后生活如常，没有太大不同，并且说“而我相信一直都会这么甜蜜的”，隔着屏幕都能感受到他们满满的幸福。

邱泽和许玮宁因拍《当男人恋爱时》相识。

柳俊烈惠利戏里无缘 戏外有情人终成眷属

柳俊烈（Ryu Jun-yeol）和惠利（Hyeri ）于2016年拍摄电视剧《请回答1988》时相遇，久而久之，友情发展成了爱情。两人恋情低调而稳定，至今已在一起5年多。

看过《请回答1988》的人一定记得惠利饰演的德善，朴宝剑饰演的崔泽和柳俊烈饰演的正焕之间的虐心三角恋。虽然戏里的德善最终选择和崔泽在一起，但戏外的惠利在拍戏期间的直播说，不太喜欢崔泽的性格，觉得金正焕不错。

两人通过这部剧培养出的好感情，拍摄期间就能看出来了。惠利参加综艺说，在第一集哭戏开拍前压力很大，便打电话给柳俊烈，请他来指导一下，柳俊烈二话不说放下和朋友的聚会来帮惠利。当时都还没有在一起就愿意为对方赴汤蹈火，现在看来柳俊烈真的是非常宠女朋友。

惠利和柳俊烈在《请回答1988》最终没能成为恋人。（互联网）

2017年，韩国媒体《Dispatch》曝光惠利与柳俊烈约会照片，两人随后也透过公司大方认爱。剧迷则乐得直呼：“正焕派圆满了”、“正焕的逆袭”、“正焕派果然没站错”，对于两人爆出恋情给予满满的祝福。

两人谈恋爱虽然低调，但感情一点都没有降温，惠利近日为电视剧《花开时想月》做访问时提及男友，表示自己每次出演新作时，柳俊烈都会为她加油鼓励，这种细水长流的爱情让人羡慕。

柳俊和惠利在一起已经5年多。（互联网）

胡宇威陈庭妮爱情长跑10年修成正果

两人于2012年的偶像剧《真爱趁现在》相识，由于那次的合作大受好评，隔年再度合作《真爱黑白配》，屡屡传出绯闻，但两人从未正面回应。直到今年1月才在各自的社交媒体上公布求婚成功的喜讯，闪瞎网友。

胡宇威和陈庭妮一开始会在演戏方面帮助彼此，胡宇威曾在接受采访时说陈庭妮是他合作过最自然的女生，跟她演戏会把他自然的心放出来。胡宇威还在陈庭妮入戏太深泪崩时，贴心安慰她，还唱起情歌“男人不该让女人流泪”，让陈庭妮破涕为笑。这样的举动，很难让人不心动。

不知两人什么时候确认关系，但在《真爱黑白配》中饰演胡宇威奶奶的资深演员谭艾珍透露两人在现场就经常斗嘴、打情骂俏，当时就觉得他们真的很配。现在看到有情人终成眷属，她也感到很开心。

大方认爱后，两人变得高调许多，之前还合体出席精品活动。陈庭妮事后也在Instagram放出系列工作照，其中偷偷夹带了两人合影，甜蜜指数瞬间破表。陈庭妮还浪漫告白“我生命中幸福与重要的时刻，你们都在”，超大闪光弹让网友直呼“太幸福的画面了”、“幸福感爆表的一天”、“旁边人夫的眼神都是爱”。