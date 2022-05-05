娱乐吃瓜：阔别三年来新开唱 A-Lin想念本地歌迷和美食

阔别3年，台湾歌手A-Lin（黄丽玲）即将在5月28日带着“A-Link with Passengers世界巡回演唱会”与新加坡的歌迷见面。

她在接受本地媒体访问时透露，对这次演出感到即兴奋又紧张，而且特别想念本地的歌迷和美食。为了维持最佳状态，她勤做运动，也几乎天天练歌，“饮食方面也会克制，原本爱吃的比如比萨和煎炸的食物，在这个时候都暂时不吃。”但爱吃新加坡美食的她笑说，在表演的前一天，一定会让自己吃饱喝饱睡饱。

除了筹备演唱会，A-Lin上个月也推出新专辑《Link》，主打歌《聊聊天》MV故事灵感来自日本电影《永远38岁的Erica》，女主角为了寻找爱情，在网上隐藏真实身份。

MV讲述的虽是网络诈骗，却也带出了现代人的寂寞孤单，A-Lin感叹说：“很多人为了得到一个宣泄的出口，在电脑背后变成另一个人。我也常遇到这样的情况，像有些人不喜欢一首歌，就写一句‘有够难听’，文字很冷酷，我们的感受则很直接。”A-Lin希望借由MV提醒大家，在网络世界要负责任，不要让宣泄变得这么冷酷。

她在MV中与凭《天桥上的魔术师》受瞩目的初孟轩上演吻戏，这可是A-Lin的荧幕初吻，想知道她为什么在拍吻戏前还吃大蒜，快点击看视频！

A-Lin在MV中与初孟轩上演吻戏。（Sony Music提供）

“ A -Link with Passengers 世界巡回演唱会2022”

日期：5月28日（星期六）

时间：晚上8时

地点：新加坡室内体育馆

票价：$288（VIP套票）、$258、$228、$188、$128（未含$4行政费）

购票：www.sistic.com.sg