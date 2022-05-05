《流浪者：一部关于安东尼波登的电影》Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

剧情：安东尼波登是名厨、作家、电视主持人和制作人。在纽约当了多年厨师后，波登的《厨房机密》一书使他声名鹊起。在担任执行制作人的系列电视纪录片《未知的部分》（Parts Unknown）和其他旅游节目中，波登不仅以本土食物为主题，还融入广泛的文化和历史等激情，让他成为一名电视偶像。但61岁的波登最终却被发现死在法国斯特拉斯堡（Strasbourg）的酒店房间里，人们震惊了，不明白他为什么会自杀。

影评：王家卫的《阿飞正传》有这样的一句旁边：世界上有一种鸟是没有脚的。它只可以一直的飞呀飞，飞得累了便在风中睡觉，这种鸟一辈子只可以下地一次，那一次就是他死的时候。

这种散发出漂泊感和寻找归属感的精神历程，说的不就是安东尼波登吗？他一生活得精彩，可惜填补不了精神上的空虚，那种对生活的无力感来自太多的因素，相信也包括失败的婚姻与爱情。《流浪者》由美国导演Morgan Neville（摩根·内维尔）所导，他的《离明星20英尺》（Twenty Feet from Stardom）曾夺2014年奥斯卡最佳纪录长片奖。

以另一种方式接近波登

他的《流浪者》以另一种方法来接近波登，而非通过他的死亡，片子前面轻松活泼，跟着波登到处趴趴走，只有快接近后面讲到他的死亡，受访者包括他的朋友与前妻，强忍着泪忆述故友或前夫时，氛围才开始沉重，强烈地感受到主人公的痛苦。纪录审视片中人物的缺陷或失误，包括他临死前与明星Asia Argento（艾西亚艾真图）的一段注定失败的关系。

他的悲剧是他希望成为一个普通人，过着普通人的生活，而事实上他也尝试了，老来得女的他努力陪伴女儿，当个好父亲，不过依然有内疚感，认为自己做得不够好。两段婚姻也给过他快乐的时光，但在享受家庭温暖时，他又会隐隐不安，想要去做更多事，并计划如何利用自己的影响力去改变这个世界。他要做的太多了，总是仆仆风尘，身体和精神是分裂的，他最终焦虑、愤怒、孤独和忧郁。

波登上一秒钟可以站在火炉旁烹调美食，下一秒可以在沙哈拉沙漠看日落。他交游广阔，也有亚裔好友。他可以吞蛇的内脏，也可以在越南入乡随俗津津有味地吃着路边摊。

纪录片的开场是拍摄波登在沙滩上漫步，他说自己去世的时候，不要葬礼，不要被人记住。不过事与愿违，作为名人，他肯定要被记住，所以有了《流浪者》纪录片，记录了他作为厨师、作家和主持人的职业生涯，又讲述了他如何从一名默默无闻的厨师，华丽转身为世界著名的文化偶像。（英语对白，无中文字幕）