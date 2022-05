奇异博士2:疯狂多元宇宙 Doctor Strange in the Multiverse of Madness(PG13)

期待指数★★★☆

故事:多重宇宙已打开,奇异博士(Benedict Cumberbatch,本尼迪克特康伯巴奇饰)与他的朋友王(Benedict Wong,黄凯旋饰)、绯红女巫汪达(Elizabeth Olsen,伊丽莎白欧森饰)穿越不同的宇宙,找出补救错乱情况的办法。

漫威电影宇宙的第28部片,故事发生在《蜘蛛侠:不归之战》的情节之后,并与漫威影集《旺达幻视》《洛基》《无限可能:假如……?》相关联,为观众解锁复杂神祕的多重宇宙概念。由擅长恐怖片的美国导演Sam Raimi(山姆雷米)执导,该片包含一些恐怖元素,当中将出现“活尸宇宙”,可见活尸版的奇异博士与绯红女巫。(英语对白,附中文字幕)

无辜者 The Innocents(PG13)

期待指数★★★

故事:挪威惊悚片。9岁的伊达(Rakel Lenora Flottum,雷克·蕾诺拉·弗洛特姆饰)在暑假期间随家人搬到奥斯陆郊区生活。她与姐姐逐渐适应新环境,还交了两个朋友。在远离成人的秘密之地,四个孩子发现自己拥有神奇的力量。天真的他们,将力量运用在游戏中,但奇怪的事情层出不穷,趋向失控边缘。(挪威语对白,附英文字幕)

美国围攻 American Siege(NC16)

期待指数★★☆

故事:落魄警长班(Bruce Willis,布鲁斯威利饰)专门为富人保守秘密。某天,三名歹徒为了寻找一名女子,绑架了镇上的名医当人质。市长查尔斯(Timothy V. Murphy,提摩西墨菲饰)向班施压,要他对歹徒发动全面进攻并消除所有目击者。班渐渐意识到,自己可能是庞大计划里的一枚棋子。(英语对白,无字幕)

磐石传奇16 Reel Rock 16(M18)

娱乐性★★★☆/艺术性★☆

故事:来自不同国家包括法国与美国等的攀岩高手在不同点地进行挑战,有的在桥底下攀爬,有的挑战森林里的磐石,有的要克服17座高山峰顶,美国攀岩高手Alex Johnson(亚历克斯约翰逊)则要征服苦恼她多年的The Swarm。

短评:《磐石传奇16》是系列运动纪录片,上一部《磐石传奇15》于2020年推出。此集由四部短片组成,处理成影片放映与分享会的方式,每播完一部短片,片中男女主持就会在放映片子的戏院访问攀岩高手,进一步了解这些运动员的内心世界,甚至是过程中的挑战,颇有娱乐效果,即便你对攀岩不熟悉,但观看他们克服万难,挑战极限,非常有启发性。在大桥底下攀爬的两名英国高手,因疫情阻断措施,先是在自家的地窖攀爬,过后决定跑到户外挑战大桥。没夜没日地攀爬,吃喝与睡觉,都在边前进边移动的吊床上,不可思议。(巴西班让发电厂放映,英语对白,无字幕)