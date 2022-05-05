受害者变强者改变女性命运

甘古拜·卡蒂娅瓦迪 Gangubai Kathiawadi（PG13）

播放平台：Netflix

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：甘加（Alia Bhatt，阿莉雅·布哈特饰）出生于富裕家庭，她的梦想是成为宝莱坞演员。她与爱郎私奔到孟买，原以为自己跨出了追梦的第一步，未料错信爱郎，被对方卖到妓院，生活从此发生了翻天覆地的变化。

短评：刚过去的长周末突然想找一部不太一样的电影观赏，找到了这部在Netflix本地收视排行榜上排名第10的印度片。根据真人真事改编，虽然不熟悉原型人物，但故事描绘清晰，满意情节走势。主角是大时代里的传奇女子，倡导妇女权利与性工作者的平等权利，她由受害者变成强者，保护多名命运多舛的可怜女子，有情有义，相当励志。（淡米尔语对白，附中英字幕）

白人时尚：A&F的兴衰 White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch（M18）

播放平台：Netflix

娱乐性★★★／艺术性☆

故事：美国服装品牌Abercrombie & Fitch（简称A&F）在1990年代末至2000年代初期称霸各大商场，店里的俊俏模特儿、动感舞曲和浓厚香水味无不吸引消费者掏钱买单。在业绩如日中天之际，公司却爆出一连串争议。

短评：乌节路曾有一家A&F旗舰店，该店以半裸男模为营销噱头，初登陆本地时制造了不少话题。我每逢路过此店，总会闻到奇异香味，走过必头晕，更别谈进入店里。对我来说，它只是一个品牌，透过这部纪录片才得知，原来它曾经在美国闹出那么多争议，包括排他性的行销手法和充满歧视的招募条件等，有关种族歧视的部分令我恨得牙痒痒。（英语对白，附中英字幕）