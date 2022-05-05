传《刑侦日记》拍续集 黄翠如“复出”做女一？

（香港讯）《刑侦日记》拍续集，“视帝”王浩信被飞出局，黄翠如“复出”当女一。

香港无线电视（TVB）的《刑侦日记》打着强大的黄金卡司惠英红、姜皓文、袁伟豪等领衔主演，相当吸睛，尽管如此，剧集去年播映后，观众反应一面倒，认为剧情过于沉重，导致该剧只叫好不叫座，甚至创下无线开台54年以来，黄金档期播出剧集收视最低的成绩，全剧平均13.77点，结局周更低至10.2点。

不过，该剧却在扬威海外，日前在“2022纽约电视电影节”获颁“娱乐节目片头组别优异奖”及“最佳节目执导组别优异奖”。

虽然收视不好，题材也不被观众接受，但TVB似乎对该剧情有独钟，月前在“香港国际影视展（线上版）”宣布筹拍《刑侦日记2》，让不少观众感到吃惊，而近日更传出《刑侦2》演员阵容敲定，流出的名单中却不见上辑被赞演技出色的“视帝”王浩信。

网民不看好男一女一新组合

根据香港媒体报道，取代王浩信的是也参与了上辑演出的袁伟豪，而女一也从黄智雯换最近传积极“造人”、刚从马来西亚返港的黄翠如。

对于《刑侦》开拍续集男一女一由袁伟豪和黄翠如担正，网民似乎对他们当上男一和女一没有好感，更直指“两个主角都不行”，更直言袁伟豪及黄翠如的组合太过像《使待行者》。

另一方面，网民对黄翠如“复出”当女一的反应两极化，有的表示很期待再一次见证她演技的进步，有的却指她演技差，甚至直言“《刑侦1》我真不懂得欣赏！《刑侦2》也不会有期望，尤其是个女主角。”