“U选1000”终极10大将揭晓 DJ心中冠军歌是……

电台UFM100.3招牌节目“U选1000”进入最高潮，明晚（5月6日）终极倒数，哪位天王天后会突出重围摘下冠军？

迈入第10届的“U选1000”，经两个月的提名及投票，今天（5日）进入最后的200大倒数，而明天傍晚6时将迎来紧张、刺激的终极10大倒数，届时，该台DJ倾巢而出与本地新晋歌手NAT健豪、Soph T. 霏霏，以及Jaspers赖宇涵将在SCAPE The Ground Theatre的终极倒数活动一起倒数，同时听众们也能从空中与该台官方面簿同步直播中迎接今年的冠军歌曲。

所谓每个人心中都有一首冠军歌曲，在“U选1000”冠军歌曲诞生之前，请来UFM100.3 DJ们说说他们希望自己心中的哪一首歌曲成为冠军歌曲？

黄文鸿：“卢广仲的《刻在我心底的名字》……去年的冠军歌曲，但也可以重复嘛，因为好听，这首歌也很有人气。”

小猪：“五月天的《因为你所以我》，还有也希望张学友的《吻别》成为冠军歌曲。”

丽梅：“黄宵云的《星辰大海》，因为抖音视频里常被选用做背景音乐，可见很多人喜欢。”

李欣盈：“韦礼安《如果可以》，我非常喜欢这首夯曲，它甚至红到出了韩语版和日语版，而且我周围爱好音乐的朋友们都纷纷翻唱它，觉得它很有机会夺冠！”

伟龙：“张远《嘉宾》，身边很多平时不听中文歌曲的朋友都会唱这首歌，可见传唱度极高！”

于玲：“The Ann & Ben的《这个那个》，这首歌爆红，红到我那些受英文教育，不常听华语歌曲的朋友都在唱。”

承尧：“王菲的《红豆》。这是第一届的冠军歌曲，也是这么多年来依旧是很多听众熟悉喜爱的歌曲，U选1000第十年，应该把冠军颁给一首卫冕的经典歌曲，而《红豆》既好听又有历史意义。”

Andrew 劲禾：“今年已经是U选1000第十届了，但第一届的冠军歌曲，王菲的《红豆》，永远有个特别的位置。”

克敏：“韦礼安的《如果可以》，因为几个星期前，就是现场驻唱刚解封那晚上，我看到社交媒体上至少有十多个不同的动态都发了歌手在唱这首歌，人气简直爆棚到让我觉得太不可思议啦！这首歌冠军应该呼声很高。”

过去9届冠军歌曲

“U选1000”今年进入第10个年头，过去9届，谁是冠军歌曲？带你重温：