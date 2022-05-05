日本演员渡边裕之猝逝 昏倒自家地下室健身房

（东京讯）日本男演员渡边裕之前天（3日）在家中猝逝，享年66岁。他的演员老婆原日出子震惊悲痛，无法对事件做出回应。他俩是演艺圈著名的恩爱夫妻，曾一起演出广告，最近在电影《急急复鸡鸡》饰演男主角的父母。

日媒报道渡边裕之被发现昏倒在自家地下室的健身房，而他所属公司声明指出死因为“吊死”，但未说明是轻生或意外，“5月3日中午左右，渡边裕之在家中吊死，由于事情太过突然，原日出子茫然若失，目前无法做出任何说明，待她整理好心情之后再回应。至于渡边裕之的后事，家属商量之后，决定为他举行近亲参加的家祭，请媒体体谅。”

渡边裕之外型挺拔帅气，1980年拍广告入行，1982年拍摄电影处女作，2007年演出电影《剧场版假面骑士电王》，当时以51岁之龄成为史上最高龄假面骑士，蔚为话题。他和原日出子在1990年因合作戏剧擦出爱火，1993年结婚，他同时认养原日出子和前夫生的女儿，夫妇俩之后生下一男一女。

渡边裕之（右）在《急急复鸡鸡》片中饰演男主角的父亲。（互联网）

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