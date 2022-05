电影《奇异博士2:疯狂多元宇宙》( Doctor Strange in the Multiverse of Madness)首映日票房报捷,是自2019年《复仇者联盟4:终局之战》(Avengers: Endgame)创下本地首映日最高票房之后,过去两年多来本地开映首日票房最高的一部电影。

电影《奇2》故事延续《蜘蛛侠:不归之战》情节,叙述奇异博士(Benedict Cumberbatch,本尼迪克特康伯巴奇饰)与他的朋友王(Benedict Wong,黄凯旋饰)、绯红女巫汪达(Elizabeth Olsen,伊丽莎白欧森饰)穿越不同的宇宙,找出补救多重宇宙错乱情况的办法。

电影在上映前就掀起热潮,由于奇异博士在电影中是少有拥有魔法的英雄角色,所以除了一般的漫威迷,也吸引喜欢魔法元素(如哈利波特等)的粉丝进场支持。

电影《奇2》创下自2019年本地首映日最高票房之后,接下来的周末是否能同样交出亮眼成绩?让我们拭目以待。