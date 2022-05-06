娱乐吃瓜：嫁豪门却吃尽苦头 S妈如何熬成星妈？

“新闻女王”大S从去年离婚汪小菲，到年初复合具俊晔（Koo Jun-yup），每一则新闻都轰动娱乐圈。直至今天，她和新婚夫未来在哪里生活，依然是网民高度关切的话题，大小事随时上热搜。

大S新闻的热度，不但带红她前后任丈夫，连妹妹小S、S妈、前家婆张兰，一言一行也都被网民密切留意。S妈在这波舆论浪潮里，还与张兰被网民戏称为“梅兰二人组”。多年来，她的两个女儿每次遇到负面新闻冲击，她都会挺身挡枪；有时她不掩真性情，有时又显露高EQ，妙语如珠，八面玲珑，受到媒体喜爱，称她为“最红华人星妈”也不为过。

S妈名叫黄春梅，当然更多人习惯叫她S妈或徐妈（大小S分别原名徐熙媛、徐熙娣）。外界认识她，多是从大小S的描述，包括谈话节目《康熙来了》里的故事。比如徐妈很喜欢在KTV里面唱王昭君选段，一开口咿咿呀呀，小S受不了就送她一双白眼。或者S妈煲鸡汤，会把鸡头摆在上方，某天大S一打开锅盖就被吓了一跳，她气得把鸡从锅里拿出来放在S妈的床头。诸如此类的趣事，在综艺效果的渲染下，塑造出性格奇特但可爱的S家三母女。

豪门少奶奶变成女佣

黄春梅（中）因大小S的新闻话题，被称为“最红星妈”。（互联网）

其实，S妈的故事可以从她小时候说起。

根据资料，68岁的S妈1954年出生于彰化乡下一个贫困的乡村，家庭贫寒，小学交不出20元台币（现约等于1新元）就被迫辍学，从此帮忙家人务农。在重男轻女的年代，她才18岁就被父母送往台北打工赚钱，补贴家用。她靠着餐馆服务员的工作讨饭吃，本性乐天，容貌姣好，笑脸相迎的样子很有客人缘。

被黄春梅吸引的人当中，包括在餐馆隔壁银楼工作的徐家公子徐坚。两人邂逅、定情。19岁的黄春梅很快接受了徐坚的求婚，从此离开贫瘠的乡村，嫁入豪门。很多人以为黄春梅从山鸡变成了凤凰，从此以后要过富家少奶奶的好日子了，然而……

徐坚是家里的老幺，上有7个姐姐，门不当户不对，让她进门后看尽脸色。据说，新婚的第二天，家里的管家和佣人都遣散了，黄春梅得一人侍候全家，操尽家务。少奶奶做不成，却成了女佣。徐坚则从小在父母和姐姐们的溺爱下长大，对妻子的不公待遇视若无睹。

最让S妈受不了的是当时社会重男轻女。她三胎全是女儿——大小S之上还有个大姐，难免要被身边的人念叨“没有儿子的命”。

黄春梅（右二）和老公徐坚（左一）生有三个女儿。（互联网）

赔钱货女儿变成最强姐妹档

黄春梅（左二）一人带大三女儿。（互联网）

大S曾在节目中透露，爸爸好赌，且嗜酒如命，发脾气时还有家暴倾向。徐坚被家人催生儿子，后来在外面包了小三。有一次他在家又想“借酒行凶”时，大S挺身护母，让S妈终于觉醒，选择了离婚。

她带着三个女儿离家，从此四人相依为命。她学历低，只能一天打几份工，艰难却坚强地养活了女儿们。后来前夫家道中落，他欠下六位数新元的债务，S妈也让女儿替他还债，并每月给他一笔数目不小的生活费，直到徐坚59岁在2012年去世。她对前夫仁至义尽，据说后来让婆家人愧疚得无地自容，向她跪求原谅。

大小S自小反应机灵，带着演艺天赋，以“ASOS”组合踏入娱乐圈，S妈担心圈子太乱，就辞掉了工作专心陪她们跑通告，善尽为母的保护责任。大小S的事业发展上，也少不了母亲的出谋划策。

大小S开创了“敢敢开家人玩笑”的主持风格，S妈常首当其冲被姐妹俩大爆各种糗事。但是外界对于S妈的印象还是处事很有分寸。譬如大S两次结婚都没有提前告知，所以这回闪嫁具俊晔，S妈气得对外“表达生气”，让一些不理解的人纳闷大S都40岁了，怎么当母亲的还不让女儿自己决定婚姻。然而，看着大小S一路入行、长大、成名的人，都知道S妈是她们最大最踏实的靠山。破裂与单亲的家庭关系，可能对大小S性格的形塑有所影响，但她们有今天的名成利就，少不了母亲在背后的一份心力。

当年她生女儿，被众人嘲笑是生赔钱货，今天她证明事实刚好相反。一个从苦难中走出来的女性，本质虽弱，但常常都展现出“为母则刚”的行为。

大S（右）和前夫汪小菲。（互联网）

娱乐圈各形各色的妈妈

娱乐圈中还有各形各色的妈妈，比如侯佩岑的母亲的爱情故事像狗血剧，她却设法把女儿培养成淑女；李云迪的母亲为了把儿子培养成钢琴家，把练琴当成了事业；曲婉婷的母亲野心大于能力，硬送女儿出国留学；汪小菲的母亲为了养大儿子，从洗碗妹熬成CEO；吴亦凡的母亲离婚后把注意力全放在儿子身上，耗尽心力为他铺设前途；郑爽的母亲为了操控女儿，和她展开漫长的战争。

艺人的故事里，其实藏着妈妈的身影和血泪啊！

来临的母亲节，祝天下的妈妈都母亲节快乐！