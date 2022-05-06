丁当预告狮城演出造型会“很辣”

中国歌手丁当2019年在新加坡演出《搭错车》音乐剧之后，时隔两年，将在来临的5月20日重返狮城，举办“当我们再一起”演唱会。她昨天在台北接受本地媒体电话访问，预告这次的演出要让大家动起来，还说会以“很辣”的造型登场。

丁当说：“太久没有和新加坡的朋友见面，这次会有多一些互动环节，会谈谈唱唱，也要让大家站起来跳。”她将带来许多快节奏和气氛欢乐的歌曲，也会带来去年底发行的全新专辑《90s华语金曲翻玩计划-当我们再一起》中的多首经典1990年代歌曲，当然也少不了她脍炙人口的经典如《我爱她》《猜不透》《手掌心》。

丁当过去的演唱会造型多变，这次又会以怎样的造型登场？她说：“当发片歌手之前，我在Pub驻唱，那时候非常舒服自在，所以这次会把大家带回Pub时期的丁当，让大家看到活泼、动感，也感性的我。”顿了顿，她补充说：“新加坡这么热，我会很辣，哈哈！”

来新之前，丁当会先在台北演出音乐剧《搭错车》。要兼顾两个不同的演出，是否很有压力？她淡定地说：“不会，我现在蛮得心应手，能自如地在不同的舞台切换。”

封城期间把自己养得蛮好

飞台之前，她在上海经历封城，有20多天足不出门。她说：“封城之前有通知我们，我买了很多食材和日用品，所以没有遇到什么问题。”记者问她每天如何度过，她说：“一直关在室内，要找方法舒压。我每天早上唱诵、冥想、做瑜伽，然后吃早餐，下午就看书、喝茶，再睡个午觉，下午3点会放很嗨的音乐蹦跳。其实把自己养得蛮好的。”

是否也把自己养胖了？她笑说：“确实有变胖，所以刚才说演唱会要很辣，是给自己挖洞，哈哈！”

丁当从上海飞台北时，在新加坡转机，并在本地逗留了一天。她说：“那天一到新加坡，觉得不可思议，心想，是真的吗？后来吃到胡椒螃蟹，确定是真的。”

迈入40岁仍持新人心态

丁当上个月庆祝40岁生日，她说往年的生日都会到上海迪士尼乐园疯玩，今年因为封城，只能留在家中。生日的前一天，她做了一个微博直播，与在台湾的八三夭、鼓鼓、告五人连线同乐。生日当天，她收到来自好友的惊喜，“几个好朋友想尽办法送来蛋糕，我收到四个蛋糕。”

迈入40岁的她觉得自己的心态仍停留在刚出道的时候，她说：“现在还是以像新人的姿态去面对人与事，还是凡事保持热情和好奇，也觉得没有什么过不去的，毕竟经历了这么多。要说还没有经历的，就是有一个老公，哈哈哈！”

所以她的生日愿望除了期许每一个生命平平安安，也希望老公快点出现。

《联合早报》、zaobao.sg和UFM100.3是这次演唱会的指定宣传媒体。

丁当“当我们再一起”2022演唱会

日期：5月20日（星期五）

时间：晚上8时

地点：星宇表演艺术中心

票价：$148、$128、$108、$88（未包含行政费）

购票网站：www.ticketmaster.sg、热线：31588588