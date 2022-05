漫威影业的《奇异博士2:疯狂多元宇宙》(Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)前天(4日)本地公映,单日开画票房收75万2177元,写下自2019年漫威电影《复仇者联盟4:终局之战》(Avengers: Endgame)以来的本地新单日开画记录。