李光洙主演犯罪喜剧 超市大少搞笑缉凶

杀人者的购物目录 The Killer's Shopping List

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这是一部犯罪喜剧，讲述拥有惊人观察力和记忆力的安大成（李光洙饰），小时候常到母亲的小超市帮忙。有一天，他用他的智慧帮助警方逮捕一个在超市使用假钞票买巧克力派的大叔，该男子被捕时向大成撂下狠话，“后会有期”，势要找大成报仇。

媒体争相报道大成识破骗子的英勇事件，大成和母亲的超市因此大红。多年后，母亲的超市扩展成大型超市，大成有一天在超市帮忙，看到一盒被打开的巧克力派，里头有一张纸条写着：我一定会回来。不久后，母亲在超市被攻击，逃走的嫌犯就是当年的假钞犯。

又过了几年，大成长大了，在公务员考试三次落榜的他，只好到母亲的超市打工。他虽然是超市少爷，但母亲一视同仁，要他从收银员做起。

假钞犯出狱后报复？

大成除了当收银员，也要送宅配。一个晚上，他送宅配时发现一具女尸，立刻报警。他想起死者生前曾向他投诉，超市送了一袋物品到她家并挂在外头，但她根本没有订购。当时大成跟她说，袋子里的物品才1万多元（韩元，约10新元），而超市的规矩是未满3万元（约30新元）不送货，也就是说那些巧克力派和卫生棉不是超市送来的。

女尸案触动了大成的“侦探神经”，母亲担心他多管闲事惹祸上身，就像当年那个假钞犯来报仇，于是阻止他调查。

不久后，又有女顾客拿着一袋物品到超市投诉，说一直收到一些她没有订购的物品，而那些物品让她非常害怕。大成发现袋子里有巧克力派、丝袜、安全套，还有用过的卫生棉条，觉得事有蹊跷，并相信把这些东西送到女顾客家门外的人，很可能是女尸案的凶手，而且是超市的客人，决定追查到底。

只是大成还未理出一个所以然，又发生凶杀事件。到超市投诉的那个女顾客，被发现死在家中！

这部剧结合搞笑和悬疑，颇有看点，两位主角会擦出怎样的火花，也令人期待。

李光洙搞笑印象过于深刻

李光洙虽然已离开《跑跑人》（Running Man），但他留下的综艺搞笑印象太过深刻，看到他就不自觉想笑。他这次的角色虽然有高智商，但本质上是个搞笑人物，他也很好地发挥了喜剧细胞。像是用丝袜做测试，推理出犯人是用丝袜犯案；觉得自己配不上女友，所以和女友的父亲见面时故意把自己说得很糟糕，以为女友会因此和他分手；用蔬果向女友道歉；李光洙的表情都十分逗趣，看他演戏，心情很愉快。

女团AOA成员金雪炫饰演大成的女朋友雅熙，是一名热血女警。曾被批演技差的金雪炫，近年在电视剧《我的国家》和《日与夜》的演技进步不少，这次的女警角色也让人好感。

小毛病大问题11（首播）

8频道 晚上8.00

本地每10对夫妻就有一对有不孕不育的问题。今天“子宫小姐”要控诉：一、生过小孩就不会患上不孕症？二、不孕症会遗传？三、打排卵针会导致更年期提早？

早餐中国 III

8频道 晚上10.30

第三季将延续前两季的风格，用早餐复苏味蕾，用烟火赶走阴霾，用家乡食温暖家乡胃。30个普通的早餐店，30个酸甜苦辣的家庭故事。

月老 Till We Meet Again

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

主演：柯震东、宋芸桦、王净、马志翔。惨遭雷击而死的阿纶到了阴间，必须选择立刻投胎转世却可能变成蜗牛；还是担任神职，累积阴德再转世为人？阿纶决定成为“月老”新鲜人，与个性火爆的Pinky搭档到人间牵红线。他们遇见阿纶生前的挚爱小咪，阿纶希望能帮助小咪觅得新姻缘，但每一条绑在小咪手上的红线竟然都被烧毁，掀起一众月老们为小咪牵红线的比赛……

自杀突击队：集结 The Suicide Squad

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上10.00

小丑女（Margot Robbie饰）参与突击队到南美展开秘密任务时遭活擒。美国政府秘密行动召集人阿曼达华勒（Viola Davis饰）再度召集一票奇才，血腥运动（Idris Elba饰）、和平使者（John Cena饰）等前往营救小丑女，过程中遇巨型外星生物，与它发生激烈冲突。