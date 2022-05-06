大S婚后首露正面“逆龄生长” 老公开烧烤店“夫妻同框”

大S于3月8号妇女节当天，宣布再婚具俊晔（Koo Jun-yup）后，就鲜少更新社媒动态，也没有公开露面，只有之前被拍到和小S、郭彦甫等友人在餐馆聚餐画面，但只露出背影，想不到5日深夜，她在IG限时动态引人惊喜地分享友人贴文，正面美照罕见曝光。但不知为何她很快就删除了，不过网民早已截图下来。

大S在5日近午夜时，突转发好友IG限时动态，照片中她素顏入镜，但看起来气色相当好，被好友赞逆龄生长。穿着低胸上衣的她，露出性感锁骨，整个人瘦了一大圈，看起来状态超好。她锁骨上露出新的刺青，似乎和具俊晔同天去刺的。

不过她很快把IG动态删除，换了另一张看不见具俊晔手臂刺青的动态，但前2则动态可清楚看出，她旁边坐着的就是具俊晔，两人穿着卡其色情侣装，一起和闺密聚餐，相当幸福恩爱。具俊晔来台近两个月，和大S在台北低调享受新婚生活，之前他更去刺新刺青，把大S本名“熙媛”2字刺在手臂，脖子则是英文“Remember Together forever（记得永远在一起）”。他展现对大S的爱，闪瞎网民。

大S和朋友聚会照曝光，锁骨附近出现新的刺青。（取自艺人IG）

具俊晔婚后 事业再攀升

具俊晔和韩国朋友泰允合伙开的烧烤店日前开了新的分店，吸引不少人的围观和热议，虽然具俊晔因为在台湾并不能到现场，不过他和大S都一起送了超大的花篮到现场。

据悉，这家烧烤店具俊晔只是合伙经营，实际运营的机会很少。在他与大S结婚前，烧烤店的生意平平，大部分都是亲朋好友来捧场，具俊晔会带朋友来聚餐，所以勉强维持生意。

但是结婚的消息公开后，具俊晔的烧烤店开始变得火爆，那么快就有了新分店，据说很多人都是为了这对新婚夫妇慕名而来。具俊晔在韩国可说再度大火，就连旧专辑重新包装一下都开始卖到断货，显然婚后重新走上事业巅峰。

具俊晔的韩国生意伙伴把具和大S的照片贴满烧烤店，夫妻同框照也贴在厕所门外迎客。（互联网）

具俊晔的朋友泰允更是超会宣传，他在烧烤店里贴满了这对新人的照片，并且还和两个人的照片合影，让具俊晔和大S婚后首次变相同框。

大S最近常带具俊晔见自己的朋友，帮他拓展人脉。之前已确定具俊晔将登上台湾的选秀节目《原子少年》，据悉报酬相当可观。接下来具俊晔就要飞往美国纽约参加商演，与大S开启异地婚姻生活 ；目前他应该先回韩国探望75岁老母亲。他的朋友曾透露他将办画展，所以与大S应该有一段长时间不能相见。