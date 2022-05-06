亚洲首位威尼斯影后脑出血昏迷18小时 医生：只剩一口气

（首尔讯）55岁韩国女星姜受延（Kang Soo-yeon）曾以《借种》（又译《替身》《种女》）在威尼斯影展摘后，最近睽违9年复出大银幕，参与《尸速列车》（Train To Busan）导演延尚昊（Yeon Sang-ho）的科幻片《静_E》，昨天（6日）下午她被发现在狎鸥亭家中昏迷，心跳停止，紧急被送往医院，但直到现在18个小时仍未恢复意识。

84岁釜山影展前主席金东虎和姜受延是好友，他接受访问时说，姜受延已经转入重症加护病房，始终未恢复意识，医生的看法是就算动手术也可能不会好转，家属仍无法决定是否要拔掉呼吸器。金东虎还说，姜受延最近健康状况不太好，很常去医院，不过最近一个月两人见面，她看起来非常健康，还准备要去美国，突然倒下让他感到意外和心痛。

韩媒报道，姜受延昨天早上曾说头很痛，没想到下午竟然变成严重脑出血，让不少网民震惊。有人猜测或和接种冠病疫苗有关，因為韩星宋允儿的经纪人也是接种疫苗后有脑出血症状。

医生诊断她的病因为脑出血，脑内血管突然爆裂而失去意识。韩媒报道，姜受延脑血管破裂造成大量出血，即使动了手术也未必能抢救成功，她的家人和医生目前都还在纠结是否要动手术。目前姜受延的妹妹及经纪人守护在旁，十分煎熬。

姜受延入行53年，1969年3岁时以TBC电视台专属童星身分出道，1982年在《风云》扮演明成皇后的童年时期，1983年主演电视剧《高校生日记》获得好评，是红极一时的青春玉女。

她在1986年突破形象，在电影《借种》饰演古代代理孕母，大胆演出床戏，和男主人上床、受孕。她虽未露点，但当时韩国民风保守，造成轰动。她一举抱回威尼斯影后殊荣，也是亚洲首位获得该奖项的女星。

姜受延扬名国际影坛，1989年再以《波罗揭諦》在莫斯科影展封后。她不只活跃于国际舞台，更是韩国各大颁奖典礼的常客，囊括韩国三大颁奖典礼青龙奖、百想艺术大赏、大钟奖的影后。2000年她以SBS古装剧《女人天下》红遍亚洲，地位不输给全度妍。她除演员身分，也参与影展幕后工作，2015年至2017年连3届担任釜山影展的执行长。最近时隔9年重回影坛，演出科幻片《静_E》，未料却传出坏消息。