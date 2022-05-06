周董两场本地巡演 热卖五万张票

周董个唱门票昨早（5月5日）开卖，卖出5万张门票。

周杰伦12月17与18日在新加坡体育场举行《周杰伦“嘉年华”世界巡回演唱会》新加坡站，门票昨早10时开卖，反应十分热烈，截至今早卖出9成共5万张门票。

昨早现人龙抢购 网络当机

时隔两年，周董年底重返狮城开唱，消息月前公布后，不少粉丝已经准备在昨早10时开卖时抢票，除了网上购票之外，也有不少粉丝亲临Sportshub的售票处排队，据网上报道，昨早该售票处出现长长人龙，估计约有近500粉丝一早就前来排队，大家都守秩序耐心等待门票开卖。

由于反应过热，周董门票在早上10时一开卖，网络就出现当机，不但让不少欲在网上购票的粉丝无法登入官网购票，有粉丝表示他们足足等了超过8小时，依然无法进入网站。而《新明日报》记者昨天也尝试登入网站，超过1个小时仍停留在“排队”状态当中。

主办方致歉

另一方面，前往Sportshub售票处准备实体购票的粉丝也表示，门票在早上10时开卖，但1个多小时后，队伍依然没有移动，让不少粉丝刹那间不知道发生何事。尽管如此，大家都守秩序耐心等待。不过，也有不少粉丝到主办机构长信传媒的面簿抱怨网上购票面对的问题等。

为此，主办机构长信传媒昨傍晚透过面簿发声明，向粉丝们致歉，并表示因票务提供商Ticketek面临技术问题，所以不得不放慢销售速度以解决这些技术问题，且也正与Ticketek在尽最大努力处理。

终于在昨晚解决了问题，粉丝们又可上网购票。

今早卖了9成 两晚可坐满6万人

周董个唱门票走势强劲，截至今早（6日）卖了9成。

根据记者了解，周董两晚演唱会场地能坐满6万人，而据主办方今早截稿前受询时表示，周董个唱门票走势非常强劲，两场个唱已经卖出超过近9成共5万张。

《联合早报》和电台UFM100.3是这次演唱会的指定宣传媒体。