丁当2年首开面簿直播 5月演唱会前金曲连环唱

2年没做面簿直播，丁当昨晚（5日）突然开直播一个半小时，和久未见面的歌迷问好。

她透露最近才在很封闭的居家空间里隔离一个月，早睡早起，起身后练瑜伽、冥想、看书，然后做早餐，做饭。她也有运动但觉得“动得不够”，说完发出“丁当式”的招牌爽朗笑声。

期间，见到戴爱玲和一些圈内朋友上线，丁当一一打招呼后说想约，然后笑说都约姐妹，没有交男朋友。

使用滤镜的画面，营造出迪斯科的感觉，丁当大开金口，连唱多首金曲，让人听出耳油。她5月20日将来新举行“当我们再一起”2022演唱会，对她的歌声意犹未尽的人，别忘了抢票！

丁当马不停蹄，13至15日一连3天将于台湾高雄演出音乐剧《搭错车》。演出因疫情二度延后，丁当等了快两年才剧中男主角王柏森、陈乃荣重聚。王柏森还爆料说丁当收到信息不回，疑似有了恋情，让她赶紧向王柏森撒娇求饶。

《联合早报》、zaobao.sg和UFM100.3是这次演唱会的指定宣传媒体。

丁当“当我们再一起”2022演唱会

日期：5月20日（星期五）

时间：晚上8时

地点：星宇表演艺术中心

票价：$148、$128、$108、$88（未包含行政费）

购票网站：www.ticketmaster.sg、热线：31588588