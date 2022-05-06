广末凉子养3子女封最佳母亲 想起“狼狈叫苦叫累时”

（东京讯）母亲节即将到来，41岁日本女星广末凉子（Ryoko Hirosue）今天（6日）获颁最佳母亲奖，她以条纹衬衫配花卉图案的短裤现身，散发知性美。她上台致词时开心地说：“18年前经历结婚、生产的我，万万不会想到居然有一天能得到这个奖。”她代表娱乐圈获奖，将在今年夏天生下第3胎的40岁歌手铃木亚美（Ami Suzuki），则代表音乐部门接受表扬。

广末凉子2004年1月和模特儿冈泽高宏举行婚礼，4月生下儿子，之后在2008年离婚。她2010年同样带球嫁给蜡烛艺术家“Candle June”，陆续生下1子1女，同时兼顾家庭和演艺工作。

她捧着最佳母亲奖，回忆自己为了生小孩而离开工作岗位时，引来赞成和反对的意见。她曾问自己“为什么身为女性，就一定要在结婚和工作之间做选择”，但最终决定一边照顾孩子，一边回归演戏。

她也谈到自己生第1胎时，很少明星像她这么早结婚，“虽然认为复出应该很困难，怀抱着种种不安，但想到自己若能率先证明‘一边养育孩子也能当个称职的女演员’，不只针对演艺圈，无论在什么样的职场，都能帮女性同胞制造兼顾育儿和工作的空间”，因此坚定自己复出的决心。

不过她也坦承照顾小孩常常忙得昏天暗地，烦恼时间不够用，搞到披头散发很狼狈，曾为此叫苦叫累。“但是我今天能站在这里，都要归功于小孩。他们的存在会化為我的原动力、勇气和力量，我想世上所有妈妈应该都有同样的感受。”她透露已经收到孩子们为她庆祝母亲节的花束，“我也要为一边工作一边努力照顾小孩的妈妈们加油打气。”