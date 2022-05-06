“U选1000”终极倒数 冠军歌曲即将揭晓

电台UFM100.3年度音乐盛事“U选1000”经过近两个月的提名与投票，今天（5月6日）傍晚6时迎来“终极倒数”，全台DJ倾巢而出，跟听众一起倒数终极十大，见证冠军歌曲的诞生！

“U选1000”今年迈入第10年，“终极倒数”时隔两年恢复实体活动，目前正在*Scape The Ground Theatre举行，UFM100.3空中和面簿同步直播，本地新晋歌手Nat健豪、Soph T.霏霏和赖宇涵也会现身活动。

UFM100.3副节目总监小猪（吴婉君）是这次活动策划人，她接受《联合早报》访问时说，今晚的“终极倒数”闭门活动规格似演唱会，除了为DJ设提词器，现场两侧还有大荧幕，在场观众可以看着荧幕上的歌词跟着大合唱，“我们这次跟IMC合作，他们的团队非常有经验，除了有很绚丽的LED屏幕，灯光和音响也不用我们操心，这些事往年都是我们自己做的，今年我们大可放心。”

她指出，在策划此次的闭门活动时依照防疫措施，听众必须凭票入场，“一开始我们不知道要找多大的场地，因为不知道防疫措施什么时候会收紧或松绑，所以只能拿一个中间点，不过后来措施松绑了，可是我们要改场地有些困难，对想出席活动却拿不到票的听众感到小小抱歉。”

现场“终极倒数”活动现场限约300人，小猪说：“希望这次的活动比较舒适温馨，现场听众当成是两年之后再跟DJ碰面的一个聚会。”

今年“U选1000”冠军歌曲会是哪一首？观看直播，答案即将揭晓！