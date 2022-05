(台北讯)周杰伦小女儿终于出生了!他今晚(6日)在IG难得大方秀出爱女正面高清照宣布喜讯,写道:“母女两位都辛苦了 ,Thank God for this beautiful gift! (感谢上帝赐予这份美丽的礼物)。 ”

昆凌也在IG分享与周杰伦捧着爱女小脚丫的萌照,写道“just when you think you know Love, something little comes along to remind you just HOW BIG IT REALLY IS”(正当你以为你懂得爱,小东西会来提醒你,爱真正有多伟大)来欢迎家中的新成员。

周杰伦小女儿躺在蕾丝装饰的婴儿篮上,伸着兰花指,圆嘟嘟的小脸蛋,衬着樱桃小嘴,托腮的萌样,融化无数网友。这也是周杰伦夫妇,首度公开女儿可爱的萌样,网友戏称“终于不是后脑勺了。”至于小孩是否已取名字或是有乳名、小名?对此,杰威尔暂未有回应。