温升豪蓄势待发 《优1周》庆创刊21周年大送礼

（本地讯）为了庆祝创刊21周年，新一期《优1周》特别邀请台湾人气男神温升豪拍摄封面。温升豪今年44岁，但外形几乎没什么老到或改变。他上一次为工作来新是在2019年6月。2020年的一场疫情打乱了全世界的步伐，也让大家“被迫”放缓或停下脚步。温升豪留驻台湾，多了时间陪家人，同时也让自己有更充裕的时间好好思考，放眼未来。今年4月，他重回狮城拍摄华语迷你剧《深网》，趁着一个月的拍戏档期，享受本地美食美景之余，身上也扛了制作人的新身份与企图心。

其他精彩内容有：韩剧《军检察官多伯曼》男主角安普贤的电邮访问；话题将介绍本地多位网红如何转型变明星；新登场的“明星老板”系列；介绍韩星李准基演出的新剧《再次我的人生》（Again My Life）；“重游新山趴趴走”系列3，来到位于迪沙鲁（Desaru）的科丽休闲农场（Koref Desaru Leisure Farm）一游；“家居”带大家参观UFM100.3 DJ刘伟龙具现代主义特色的家；旅游则带大家到泰国考艾（Khao Yai）探索原生态雨林。

第857期《优1周》已上架，在超市及便利店均有出售，也可下载Magzter应用或到Magzter官网bit.ly/2vquAMY购买，或上bit.ly/uwsub订阅。

《优1周》庆21周年活动

《优1周》5月份庆祝创刊21周年，特别推出一系列的庆生送礼，与大家同乐。

●请读者看暑假强片，5月26日上映的《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick），6月9日上映的《侏罗纪世界：统霸天下》（Jurassic World: Dominion），6月30日上映的《小小兵2：格鲁的崛起》（Minions 2: The Rise Of Gru）；

●赢取“三人行”价值$30餐券；

●在指定地点以$2购买《优1周》就能获得不同礼品（价值$3.20的50ml Aiken抗菌消毒液，价值$3.70的GlucosCare抗糖茶）。