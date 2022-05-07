渡边裕之自家健身房缢死 欧萱：拍片时他待我友善

本地艺人欧萱2019年10月曾赴东京拍摄微电影《这就是东京》（This is Tokyo），日本资深男星渡边裕之是此片的演员之一，扮演她的家庭好友。欧萱隔年为《这》受访时，提到第一场戏就跟渡边裕之在橄榄球练习场上对戏，当天还下了倾盆大雨。

渡边裕之本月3日在家中健身房猝逝，得年66岁。日媒报道，他所属公司在声明中指死因为“缢死”，意指以某样东西绕紧脖子而死，未说明是轻生或意外。

欧萱前晚透过短信回复《联合早报》说：“得知渡边裕之过世的消息后，我很难过，再一次印证生命的脆弱与无常。记忆中的他，是一名非常专业、可敬的演员，体格也十分健壮。当时，他友善待我这个外来演员，也因为他会说英语，跟他沟通相当自在。真是令人感伤的消息。”

渡边裕之的妻子是演员原日出子，两人于1990年因合作戏剧擦出爱火，1993年结婚，他同时认养原日出子与前夫所生的女儿，夫妇之后生下一男一女。经纪公司在声明中说，因事发突然，原日出子茫然若失，待她整理好心情再发言。至于渡边裕之的后事，经家属商量后决定为他举行近亲参加的家祭。

拉太太一起参演新作

渡边裕之于1980年拍电视广告入行，1982年拍摄电影处女作“On The Road”，1986年起出演日剧，2007年演出电影版《假面骑士》，当时51岁的他成为历年来最高龄“假面骑士”。他于今年上映的电影《急急复鸡鸡》（Popran）饰演男主角的父亲，《急》导演上田慎一郎在推特发文悼念说：“他在拍摄现场会率先带动气氛，是一个充满活力与真挚的人，一直全力以赴，曾主动要求重拍，对我说‘导演，请让我再来一次’，他的话在我脑海里挥之不去，依然难以相信他的离去。”

渡边裕之曾透露自己是上田慎一郎的活尸喜剧片《尸杀片场》（One Cut of The Dead）超级影迷，因此当导演再推出构思10年的《急》，他便拉了太太一起演出。