百想颁奖礼：李政宰饮恨 李俊昊金泰梨含泪夺视帝后

（首尔讯）韩国第58届百想艺术大赏昨晚（7日）揭晓，韩国因本月初社交禁令大幅解封，观众时隔两年终于能够进场观礼，现场久违听到粉丝的欢呼声，让在场艺人紧张万分。《衣袖红镶边》李俊昊（Lee Jun-ho）、《二十五，二十一》金泰梨（Kim Tae-ri）封视帝后，影帝后分别由《王者制造：选战之狐》薛景求（Sol Kyung-gu）、《在你面前》李慧英（Lee Hye-young）夺得。

2PM组合成员李俊昊首度挑战古装剧，演活个性挑剔的君王，古装剧腔调到位，获得剧迷肯定。他去年底先夺下MBC演技大赏视帝，今扳倒夺奖大热门《鱿鱼游戏》李政宰，首度抱走百想视帝，也是史上首位偶像。他眼眶含泪坦言：“老实说我非常想拿这个奖，但是必须准备得奖感言这件事我想很多，因为很怕我希望的和现实不一样，昨天睡前拿奖的想法很强烈。”他感谢剧组所有人，承诺“感谢给我这个奖，我往后要做得更好。”

金泰梨在《二十五，二十一》扮演热血的击剑选手，带给观众追梦的希望。她击退《少年法庭》金惠秀、《衣袖红镶边》李世荣等强劲对手封后，不敢置信看着奖座，“我觉得没获奖也没关係，没想过会得奖。”她回忆道：“我看了20几岁初写的文章，‘学习是没有人会照料你，要自己偷学’，我从角色那里偷学到很多事，可以诠释这么帅气的角色，非常感谢……心情很棒，现在这个瞬间真的很幸福。”

薛景求是百想的常客，他2002年以电影《人民公敌》摘年度大奖，2014年凭《希望：为爱重生》夺最佳男主角，今年击败同片的李善均、《逃出摩加迪休》金允锡、《奇怪的数学家》崔岷植等影帝，二度封帝，他搞笑说：“谢谢投给我人气奖的粉丝，我爱你们！”并提到昏迷中的前辈姜受延，希望她早日康复；59岁的李慧英继1989年《成功时代》封后后，再凭导演洪尚秀的《在你面前》收下电影类最佳女主角。

《鱿鱼游戏》抱走电视类年度大奖，《D.P：逃兵追缉令》获颁最佳戏剧，导演韩峻熹抢先预告，“这个月就要开拍第2季。”二剧各得3奖并列电视类最大赢家；最佳影片由《逃出摩加迪休》拿下，《王者制造：选战之狐》囊括影帝、导演等奖项，二片都进帐3奖，是最风光的电影。

人气奖事前开放观众票选，李俊昊以《衣袖红镶边》一枝独秀拿到100万票，稳坐所有演员冠军，也是男星之最。女星榜首是《二十五，二十一》的金泰梨，获得75万8000票的支持。他俩上台领奖时，观众席传出如雷的欢呼声，二人都有点哽咽。

薛耿求（左）、李慧英夺百想影帝后。（互联网）

百想艺术大赏其他主要得奖名单：

电视类

最佳导演：《鱿鱼游戏》黄东赫

最佳男配角：《D.P：逃兵追缉令》赵贤哲

最佳女配角：《地狱公使》金信禄

男子新人演技：《D.P：逃兵追缉令》具教焕

女子新人演技：《具景伊》金慧峻

最佳剧本：《少年法庭》金玟锡

电影类

最佳男配角：《王者制造：选战之狐》赵宇振

最佳女配角：《奇蹟：给总统的一封信》李秀敬

最佳男子新人：《热血刑警》李洪耐

最佳女子新人：《大人们不懂》李瑜美

最佳剧本《配对游戏》