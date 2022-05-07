小S拉S妈母亲节出道 新节目揭离婚内幕“临走下跪公婆”

网民才说S妈有综艺感，可以开真人秀，她真的就出道了！

今年母亲节，小S拉S妈主持的《老娘的老娘：小S和S妈的超展开对话》播客节目（podcast）正式上架。

小S说，妈妈有很多精彩的人生故事，却只有她3个女儿知道，她很希望让妈妈亲口说给大家听，没想到大S立刻反对：“千万不可以，如果妈妈被网友攻击怎么办？”小S自出道以来一直很听大S的话，唯独这次她对大S说：“我们连节目名称都想好了，就叫《老娘的老娘》。”大S听完觉得这节目名称就同意了。

小S在节目里大爆料，指S妈在电视节目以及媒体面前总是笑容满面、慈眉善目、轻声细语、温柔优雅，实际上她和姐姐小时候非常怕她，甚至怕到三姐妹对着一尊从路上捡回家的小小佛像祈祷：“请神明保佑妈妈今天回来累到睡着，千万不要生气啊！”

她读书时脚受伤拄拐杖，搭公车上学要一个小时，很不方便，想拜托妈妈载她去学校，鼓起勇气开口，没想到妈妈只回一句“吵死了”。她吓得乖乖去搭公车，忍不住抱怨：这样的妈妈太邪恶了啦！

S妈在播客里首度告诉外界希望大家喊她“S妈”的原因。她当年懵懵懂懂的结婚，后来体会到人生不该如此局限，她要革命，于是开口请家翁家婆同意她跟老公离婚。她说家婆一直待她很好，不舍她离开，开出“要走就要带着3个小孩一起走”的条件，想让媳妇知难而退。没想到S妈觉得自己生的小孩当然自己养，立刻答应。她临走前向家翁家婆跪下道谢，从此离开夫家，当房仲独自养大3个小孩。她说，严格来说，自己“不是徐妈妈，是黄小姐”，但她宁愿大家喊她“S妈”，因为它有“Super Mom”（超级妈妈）的意思。

节目内容尺度无限制，母女俩谈夫妻、谈婆媳、谈叛逆、谈霸凌，也谈女性怎么追梦、怎么生活、怎么整人，甚至怎么整形。小S说，明明有些话题很黑暗、很悲伤，可是她们讲起来就变成黑色喜剧。

小S说，她体会到自己能够成為一位独立女性，是因为知道自己身后永远有个靠山，就是妈妈。