《女人天下》姜受延与死神拔河2天输了 得年55岁

（首尔讯）韩国资深影后姜受延（Kang Soo-yeon），日前头痛剧烈，被送往医院急救。送医后呈现昏迷状态的她，靠着人工呼吸器维生，没想到在鬼门关前与死神拔河2天后，不幸病逝医院，得年55岁。

姜受延5日下午脑血管破裂倒在家中，被家人发现紧急送往医院，救护车到时她已经心脏骤停。她所属经纪公司“Aplanet娱乐”昨天（6日）才发出官方声明，证实她因为脑出血仍在治疗中，还在观望是否决定接受手术，也希望外界能为她集气。然而今天下午就传出她过世的消息。

据韩媒报道，姜受延家人说，姜受延近一个月来头部和脚部常有疼痛感。她的好友釜山影展主席金东虎也透露，姜最近健康状态不是很好，经常要到医院，不过上个月二人一起吃饭时，气色看起来还不错。

姜受延的友人向媒体透露，她之前是靠人工呼吸器呼吸，还在加护病房救治，医生诊断她的状况不太乐观，没想到与死神拔河才两天便传来噩耗。她的灵堂设置在首尔三星医院，丧礼将于11日举行。

姜受延4岁就以童星身份出道，曾凭借电影《借种》、《波罗揭谛》分别在威尼斯影展和莫斯科影展等国际电影节摘得影后桂冠，电视代表作包括古装剧《女人天下》。她也是第一个获得威尼斯影后的亚洲女星。她去年还宣布接下《尸速列车》导演延尚昊执导的Netflix科幻片《静_E》。