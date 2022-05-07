TVB排位大风吹 “年轻化”致黎耀祥郭晋安地位大跌？

香港TVB电视台日前发布2021年周年报告，众艺人目前在公司的地位与排名如何，年报中清楚可见，一览无遗。

除了出炉视帝谭俊彦和视后林夏薇一跃跳升至第一行的正中位置，两人身边分别是唐诗咏以及身价疑似最高的小生陈豪。

第6到第10行的艺人。（TVB2021年报）

第二行分别是李佳芯、陈展鹏、胡定欣、王浩信和黄智雯。李佳芯被指签包薪合约，所以剧集、综艺、收费台代言人以及平面广告全部都要做。

第三行是陈瀅、袁伟豪、蔡思贝和马国明。第四、五行有汤洛雯、张振朗、黎诺懿、何广沛等。令人意外的是，资深视帝黎耀祥和郭晋安被排到第六、七行，和张曦雯、姚子羚、朱晨丽、萧正楠、龚嘉欣、罗子溢等并列。黄翠如、陈山聪、洪永城，甚至经常当男一的黄智贤，都只能排到第八、九行，似乎地位剧降，大不如前。

第11到第15行的艺人。（TVB2021年报）

至于经常在大型节目中站在最前排中间位置的资深招牌艺人，如郑裕玲、汪明荃、胡枫、薛家燕，则被分到第11行开始。不知道是否TVB在努力“年轻化”艺人阵容？

至于由炎明熹、姚焯菲、钟柔美以及詹天文四名“声梦学员”组成的女团After Class，虽排在第17行，但已超越许多资深的师兄师姐，如吴若希和郑俊弘，可见TVB对她们的力捧程度。

第16到第20行的艺人。（TVB2021年报）

另一方面，年报也披露了董事局及其委员会成员，以及一众董事的酬金。前副主席兼执行董事李宝安2020年的酬金高达170万新元；现任主席许涛的酬金為26万新元；大股东黎瑞刚的酬金為8万新元。

去年年初重返TVB担任副总经理，掌管综艺、音乐制作的曾志伟，在去年9月获升任为总经理，全面负责负责节目内容营运，包括节目采购及策划。他身为高层管理人员，在今年1月1日获委任为行政委员会新成员，也是旗下多家附属公司之董事局成员，地位超然，不过年报没有披露他的薪金。