吴业坤深夜宣布闪婚 网友凭左耳一颗痣挖出妻子身份

32岁的港星吴业坤昨天（7日）深夜无预警在社交媒体上宣布婚讯，甜蜜写道：“小弟结婚了”，并秀出妻子的背影照。神通广大的网友却挖出新婚妻子的身份其实是个日本女演员。

吴业坤在社媒上载了两张照片，分享自己新婚的心情，“往后的日子，我会努力去守护，现在的我好幸福，谢谢大家一直以来的爱护及包容。接下来也请继续多多指教。”他在文末提及自己并不打算让妻子的正脸曝光，“暂时关于她的事情想留一点空间，日后再介绍给大家认识，谢谢大家！”

吴业坤2010年透过歌唱选秀节目《超级巨声2》出道。他近几年常在社媒上分享旅居日本的生活照，因此消息曝光后，不少网友猜测他的妻子并非香港人，而是日本人。之前也有消息传出他这几年常去日本是为了见日籍女友。

滨口爱子（右图左2）被网友挖出正是吴业坤（右图左3）结婚的对象。女方曾在推特上晒出婚纱照（左图）。（图/互联网）

在喜讯公布没多久后，网友便挖出吴业坤妻子的身份正是27岁的日本艺人滨口爱子（Aiko Hamaguchi）。外形清纯甜美的她身兼演员、主持人、DJ等身份。而早在本月1日，她就已在推特上宣布自己上个月完婚的消息，并晒出婚纱照。当时她用一个花朵的表情符号遮住丈夫的长相，“第一次在海外生活，一个新环境及新开始，我想与一个总是令我开怀大笑的愉快伙伴在一起，边走边互相扶持。”但吴业坤公布婚讯后，滨口爱子的推特已设为私人账号，不再对外公开。

吴业坤目前未对妻子的身份发表任何的回应。