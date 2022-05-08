母亲节送暖 吴尊捐助上海母婴群体

母亲节献爱心，吴尊携一对子女为上海母婴群体捐赠物资，爱女NeiNei亲手创作海报超有爱心！

文莱籍的吴尊搬到上海住，近日与两个孩子一起为上海的母婴群体捐赠了一批物资，包括防护服、防护靴套、儿童口罩、成人口罩、消毒湿巾、消毒凝胶、消毒喷雾等6万6432件；爱女NeiNei还特意设计了童趣海报贴在箱子上。

吴尊爱女绘图，专心一意，爱心满满。（互联网）

NeiNei亲手绘制海报，在平板上认真地画着一道道亮丽的彩虹，旁边是脸带笑容的灿烂阳光，写上“HOPE”、“希望”，以童稚的笔迹写上“我们一起加油！”

据悉，这批物资是通过复星基金会“幼吾幼”项目，捐赠给上海市儿童临时看护中心与浦东新区妇联，为母婴群体提供援助。适逢母亲节，吴尊抗疫善举是大爱，向上海市的母亲致敬送暖。

其实，这并非吴尊第一次为疫情捐款，早在2020年，他就以一双儿女的名义默默地给公益基金会捐善款。

吴尊每一次为公益献力，都会带上子女一起身体力行，树立了非常好的榜样。

吴尊接受《新明日报》访问透露，人在上海虽面对封城措施，不过大概10天前已恢复自由活动，但问起他外出的第一个活动是什么？吴尊回说：“也没到处跑，就带小朋友到公园走走运动，已经很知足了，还是必须注意安全措施，希望上海疫情早日缓和。”

吴尊捐赠给上海的物资。（互联网）

为妻煮爱心餐

今天（5月8日）是母亲节，问吴尊怎么宠妻子，体贴的他决定打造爱心餐：“亲自下厨烹煮牛扒和蘑菇汤给家人，晚上则炮制火锅喔。”不说不知，吴尊可是一家之“煮”，受访时他说：“我正在下厨……”

否认直播传授健身

刘畊宏最近因直播教“毽子舞”健身大火，有传吴尊也将直播传授健身，对此，他一早在社媒上打假。

吴尊回应《新明》：“这说法纯属谣言，我目前没想到做直播（教健身），但我向来乐于分享，也在微博与IG分享过视频，激励网友安全抗疫、勤于健身，不过，谁知道？或许有一天，我忽然心血来潮，就会真正去进行（直播）啦；除了健身、运动，我或许也会分享父母经、烹调术，但不会在目前这个阶段啦，哈哈哈。”