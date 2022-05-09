StellaVee发第二张专辑 像从普通朋友升级到BFF

本地两个女生谢慧娴（Stella）和易薇倪（Vee）组成的StellaVee发行第二张创作专辑“in/re:trospect”，两人接受《联合早报》访问时说：“2019年的首张专辑《朋友说》，像刚认识的朋友，作品比较生活化，反映我们的日常，这张专辑则像BFF（Best Friends Forever缩写，指永远的好朋友），有比较多内心的话，也比较沉重。”

六首歌分四个主题

易薇倪说：“疫情期间，我们很多时候待在家里，也因此有更多时间跟自己相处，去倾听自己的内心，并有了这张专辑的创作灵感。”

谢慧娴介绍说：“这次的六首歌分四个主题——发泄、治愈、释怀、展望，内容触及感情、友情和死亡。”

谢慧娴作词作曲的《可笑》，是她一个好朋友的爱情故事，这个朋友被男友劈腿多次，每一次都选择原谅，直到有一天终于忍无可忍，决定断了这段五年的感情。谢慧娴说：“好友经历这一切的过程，我一直陪伴着，安慰着。当我把demo传给她听时，她哭了，她说这首歌让她为这段感情画上了句点。”

易薇倪创作的《谁不曾》将成长经历娓娓道来，向青春致敬。易薇倪说：“生活中接触的许多作品，包括电影、书籍、歌曲，会唤起我们的某一段记忆，无论是好或不好的记忆，我们会发现，总有一个东西或一个人陪伴我们到最后，这是我要表达的。”

“Are You Ready To Go?”以死亡为主题，是专辑中最沉重的歌曲，让人思考一路以来追求的“成功”或“理想人生”，是否能让我们无悔无憾地离开这个世界？谢慧娴的创作灵感来自一篇关于死亡的报道，她说：“我看到一个报道，标题是‘人死前的五大遗憾’，内容提到的遗憾包括活得不够快乐，没有追寻自己的梦想等，看了感触很深，也问自己，如果我要走了，我的遗憾是？我记得唱demo时，突然哭了。”

谢慧娴当网红 易薇倪考获财务顾问执照

谈到疫情对工作和生活的影响，谢慧娴说：“疫情之前，我对驻唱和表演其实感到有些疲乏，好像少了火花，而疫情暴发后，不能演出，我觉得好像是一个时机，让自己好好休息和充电。可是没了舞台，我才发现自己有多想念舞台，这才知道不要把拥有的视为理所当然。”

这两年，谢慧娴做了很多视频上载到个人YouTube频道，她说：“自己拍摄和剪辑，还要自己想内容，真的很累，当YouTuber（网红）原来很不容易。”她也跟爸爸学烹饪，还和朋友一起做居家生意卖起药材鸡。

易薇倪利用时间进修，考获了财务顾问执照。她说：“大学毕业后就从事音乐工作，担任财务顾问是我十年来第一次触及企业界，是一个全新的环境。”

两人在这段日子都做了新尝试，呼应了她们在歌曲《玻璃瓶的女孩》所要表达的——打破束缚，勇敢面对新挑战。