郑欣宜揭减肥血泪史 曾极端绝食晕倒街头

（香港讯）香港艺人郑欣宜近日接受YouTube频道节目《24味》（24/7Talk）访问，透露通过生酮饮食和运动成功减重不少，她忆述当年的减肥血泪史，表示曾用极端减肥法，令自己苦不堪言。

她说，当年16岁的自己仍在发育时期，减肥其实对身心不太健康，但自己却把身体与自我价值挂钩，“当年香港没有这么多减重方案，可以让人在短时间减重。我以为减完肥就有完美身形，吃中药、西药，见营养师，按照纤体公司的减肥法去做，但他们没跟我说，我的肚皮、手臂、大腿内侧的皮会变得松垮，因此减重后我反而不喜欢自己的身形。”

她后来签约成了纤体公司的代言人，为了减肥搞到自己压力好大，更以绝食来加快速度，结果每天头晕，她知道身体已响起了警钟。郑欣宜说：“我后来终于接到一个工作，我借了一对名牌高跟鞋，还穿了它去云咸街的Salon做头发，一下德士我双膝跪地，整个人休克，因为我没吃东西，还弄损了鞋子……结果必须自己买下，我刚入行，哪里会有钱买？后来那家名牌店就以样品价卖给我，之后我几乎每一个活动都穿着，直到穿坏为止！”

她提到人生最瘦的时候是139磅（约63公斤），当时减了100磅（约45公斤），从16岁开始减肥，到26岁决定不再减。不知为何从小开始，我就很想结婚和有自己的骨肉，也很喜欢玩危险的极限运动，但凡是玩这些运动就要量体重，如果我不减重就没办法去做这些事，人生会失去很多，包括想有自己的小孩。16岁生日时，我和妈妈（肥姐沈殿霞）通电话，告诉她我想减肥，她支持我，但叫我不可以中途放弃。”