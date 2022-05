(台北讯)漫威电影宇宙(MCU)第28部作品《奇异博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)上周在全球上映,首周票房在全球开出约4.5亿美元(约6.3亿新元),北美三天预估1.85亿美元(约2.6亿新元)的好成绩,刷新今年的开票新高。

“奇异博士”Benedict Cumberbatch先在《蜘蛛人:无家日》扮演在地球打开多重宇宙的关键角色,接着在《奇异博士2》带领观众踏入不同宇宙。在“复仇者联盟”的一代和二代英雄人事已非的此刻,连续两部有他的电影都大卖,也坐实他MCU“新一哥”的地位。