首个母亲节 林志玲甜谢大小宝贝 林依晨首曝女儿照

（台北讯）林志玲昨天（8日）度过当妈妈后的第一个母亲节，她在社交平台写下：“谢谢自己从来没有放弃，也谢谢最坚强的小宝贝”。

林志玲感谢小宝贝的降临，写道：“我们才可以拥有此刻可以歌咏的幸福，谢谢大宝贝的花，第一个母亲节快乐。”老公AKIRA则在卡片中称赞爱妻是世上最棒的妈妈，还以“我的宝贝”（my baby）称呼林志玲，实在甜蜜。

同样第一次过母亲节的林依晨则难得曝光女儿正脸照，她用手轻轻翻开女儿的小嘴唇，看得出小宝宝已经长牙了，老公林于超也送上一束花，祝她母亲节快乐。林依晨开心表示：“谢谢我的目前，也谢谢大小宝贝，祝大家母亲节快乐！”

小S读女儿亲手信泪崩

小S和老公许雅钧育有三个宝贝女儿，Elly、Lily和许老三（现自称：许美女）。母亲节这天小S开心在面簿分享，收到三个女儿的母亲节礼物，“今天大女儿剪了影片给我、二女儿煮了母亲节大餐给我、连许美女也DIY手链送给我”。她感动直呼“女儿再怎么欠揍，都还是爱妈妈的，我今天只有一个身份，就是幸福的妈妈”！

晚间小S又分享二女儿给她的手写信，表示“最后二女儿还给我来一发卡片攻势”，信中提到“我前辈子做了什么事，让自己拥有像您这样的母亲，我为有她这样的母亲而感到自豪”，让小S看了当场喷泪。

李靓蕾收三子女卡片

李靓蕾与王力宏婚变后久未现身，昨天母亲节她晒出子女的英文手写卡片，当中写到：“亲爱的妈妈，母亲节快乐，形容你要用好长的句子，你很会关心人、很酷、会鼓励人、有趣、漂亮、认真工作、很有帮助、仁慈、很有爱、忠诚、有耐心、美丽、傻气、聪明、贴心还有善解人意。你是全地球和整个宇宙最棒的妈妈，而且你超会煮饭，我喜欢你用爱做菜，我真的好爱你。”她十分感动，贴上“爆泪”的表情符号。