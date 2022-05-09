自嘲“老人家” 周崇庆重返校园被同学一句话触动

回义安理工学院上课几周，周崇庆：像天天喝着新鲜橙汁，注入满满的维生素C！

崇庆在《红星大奖》4月24日当晚宣布将回归校园，于义安理工学院攻读华文传媒系，隔天一早（25日）他就正式上学去，屈指一算，崇庆当了几个星期的学生，每周除了星期二，其他天数都在上课，时间稍长的是早上8时直至傍晚6时，稍早的话，上课上到中午1点，不过1点过后必须留在学校与同学交流讨论。

49岁重回校园，再一次成为莘莘学子的崇庆，昨天（5月8日）与《新明日报》聊起校园经：“班上同学年龄介于17岁至22岁，他们的父母还比我年纪小！”但为了自我提升，崇庆打从去年春节之后，便下定决心回归校园。

“我通过正式程序申请入学，包括公司为我附上的履历与介绍信；”今年1月，崇庆与学校讲师、主任会谈，“主任说，你知道吗？你的同学都很早睡，当时我会错意说‘我也是晚上10点上床，隔天早上4点半起床……’，主任说‘你的同学是早上4点半才睡觉……”

经历一轮“面试”，上个月1日，也就是愚人节，崇庆接到校方电话，恭喜他被校方录取，确认不是愚人节玩笑的那一瞬间，崇庆忍不住泪崩！

“多年的梦想终于实现了！”崇庆哭了。初来乍到，崇庆一度被误会是“客串讲师”，但他澄清自己是来学习的，班上同学都是他的学长与学姐。每一天上学，崇庆皆充满期待与喜悦，“对我而言，每一天都像喝一杯新鲜橙汁，注入满满的维生素C!”

收入大减 动用私房钱

崇庆将读书与工作以六四比例区分，这样的安排，崇庆“牺牲”了什么？

说话向来率直的崇庆没有丝毫隐瞒，首先是，他在电台的薪酬大幅度减少、其次，他少接两个综艺节目；“痛失”一部电影片约，原因是：他读书，无法随时说走就走。

“我必须坦白说一句，真的非常感谢公司，在这样的情况下，公司还愿意收留我，让我继续留在电视台，我真的很感恩！”

收入大幅度缩减会为崇庆带来经济压力吗？

“嗯，我敢做出这个决定，是因为查了自己的银行存折，哈哈哈！”

周妈妈怎么看儿子重回学校念书？

“很现实的，我妈妈说，读书是好事，家用要给就可以了，哈哈哈！”崇庆大笑。

周崇庆与同学合照。（受访者提供）

同学‘不八卦’本地娱乐圈

问起年龄代沟，崇庆想了想，回说：“多多少少，有吧。”

不过，自嘲是“老人家”的崇庆，却被一名同学的话深深触动：“我自觉年龄都能当同学的爸爸，对方却说，既然是同学，身份都一样，不会被视为‘上了年纪的人’，同学就是同学！”

心里住着一个小孩的崇庆不乏童心，全班20个同学，课堂上，他是最不耻下问的学生，记忆力更不是他学习的障碍，那，他在上课过程中遇到什么困扰？

“唯一的困扰是电脑操作。”崇庆坦言。

来到近乎无纸张的年代，做功课、绘图、剪辑、写论文样样电脑，早已能用电脑书写的崇庆仍需要时间适应。

问起课程，崇庆说：“这个学期有中英论文撰写，摄影，传媒学等。”

同学“八卦”崇庆身处的娱乐圈吗？

答案赫然是否定的，“完全不八卦，同学都在追看中国剧与韩剧，本地剧只是选择性地看。”崇庆透露。

本地剧可看可不看，值得深思，崇庆沉吟。

“同学们更偏向看唯美、尺度大一点的戏剧，所以我在想，本地是不是应该多一点偶像剧？国家资助多一点制作费？放宽条例，允许本地拍摄更大胆的题材？”

记者好奇，又读书又工作，一天24小时如何“分身”？

“每天必须策划时间，把功课与工作时段分配得刚刚好，也因为这样，我购物的时间减少，母亲节带妈妈一吃完日本料理就马上送她回家，因为我必须回家做功课，哈哈哈！”