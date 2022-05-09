陈莉萍摔倒脚骨折 包石膏陪妈妈美发

摔跤右脚踝骨折，阿姐陈莉萍母亲节包石膏带90多岁妈妈上美发院！

昨天（5月8日）下午被《新明日报》联系上时，莉萍正与高龄母亲在美发院。

她受访告诉记者：“妈妈喜欢上美发院洗发、染发，还问我，能不能叫安娣帮她画眉毛，哎哟哟。”

说来母女皆“伤”兵，莉萍透露，陈妈妈去年在家门口不慎跌倒，肩骨、靠大腿处骨裂，为了日后能自由行走，医生建议动手术，“妈妈一听就毫不犹豫说‘OK’，爽爽快快动了手术，疫情期间住院两个月，去年12月圣诞节终于出院……”

“妈妈已超过90岁，但她个性开朗乐天，受伤期间也不见她投诉喊痛，或许喜乐的心乃是良药。”莉萍回想疫情前，独居的妈妈还自行搭车买鱼买肉，非常独立，她爱结交朋友，常约麻将友打四方城。

但术后，莉萍坚持将母亲接回家住，找来看护，方便照料母亲，“老天保佑，她现在仍能行走，只是需要人搀扶，不过，我不能再让她跌倒了！”

决心照顾母亲的莉萍，没想自己也摔跤，意外发生得戏剧化：“在户外高低不平地，踩到树枝摔跤，一阵剧痛……”

莉萍当时不以为意，以为只是普通扭伤，前后看了两名推拿中医，“铁齿”的她还“死撑”着走路，但伤势不见好转，直到她去照X光，才惊见右脚踝骨折！

“受伤之后，我换位体验到了妈妈当时骨折的痛，我只是脚踝骨折，妈妈伤得更重，当时她应该非常辛苦，但老人家就是很能忍！”

确诊脚踝骨折，莉萍不动手术，决定包石膏，待伤口自动愈合，“医生说六个星期就可以拆石膏，届时再看进展。”

包上石膏、避免伤患处使力、尤其需要防水，在家里，莉萍“霸占”母亲因受伤才派上用场的“手推车”，还有冲凉椅，衣食住行，竟是举步维艰。

“这就是人生啊！真的很不容易挨！初期会很沮丧，担心康复之后，行动是否像未受伤前那样灵活，或许要服用钙片啦……”

首次缺席《红星》

4月中受伤，从未缺席过《红星大奖》的莉萍，不得已缺席了。

莉萍感叹，疫情高峰期，她工作没停过，剧集、综艺两边忙，专业精神可嘉的她庆幸受伤期间无戏在身，不造成任何耽搁。

老人家虽高龄90，但生性爱美，昨天母亲节欲上美发院染发，莉萍不放心母亲，拐着脚陪在身边，“妈妈习惯光顾某间美发院，像见老朋友，人家搬去哪里，她就跟到哪里。”

现阶段出个门都得“劳师动众”的莉萍，最担心是妈妈“不乖”，嚷着到处去，“妈妈有时像个小孩子，一听到出门就很开心，以我现在这处境（拄着拐杖）又帮不到忙，特别懊恼。”

在莉萍眼中，妈妈很顺得人、好相处，“她朋友还比我多，现在都还有老同学......”

仍想着要锻炼

莉萍爱打篮球、排球，去年开始玩乒乓，她肢体很灵活，近年勤奋健身，一周两次，本想增加至三次，因受伤只能作罢。

“脚受伤了，希望能锻炼上半身……”莉萍说。

祝愿莉萍与陈妈妈早日康复，母女平安健康。