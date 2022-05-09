宏荣万芳等 三地艺人齐挑战《五月雪》

制作过不少口碑叫好作品的本地堂堂映画与马来西亚和台湾公司制作电影《五月雪》，演员包括本地的宏荣、台湾知名艺人万芳与郑人硕等。

堂堂映画负责人周伟堂对本地媒体透露，《五月雪》从上个月至本月，在槟城和吉隆坡实地取景拍摄。参与的演员除了新加坡与台湾，也包括马国的蔡宝珠、陈俐杏与王骏，是三地实力阵容。

《五月雪》背景设在上世纪50年代，刻画广州粤剧伶人携着“普长春班”远渡南洋，扎根马来亚，借着戏班的兴衰、娘惹后裔的家族憾事以及拿督公的乡野传说，贯穿国家独立到风雨波荡，承载半个世纪的景况百味，构筑出本土华人的草根故事。

邀资深伶人粤剧家 为戏曲指导顾问

《五月雪》由2020年凭《南巫》在台湾金马奖勇夺最佳新导演奖的马国导演张吉安所导，是张吉安的第二部长片导作。影片前期筹备始于2005年，张吉安亲自行走访马国各地采集戏班前辈的事迹和文献，过程耗时17年之久。电影拍摄也邀请到年迈的86岁粤剧伶人蔡艳香师傅和资深粤剧家杨伟鸿为戏曲指导顾问，将本土戏行仅存超过半世纪的老戏服、脚本、道具、戏幕、戏台等，整合修复后，在影像里逐一重现。

《五月雪》剧本企划案曾于2020年金马创投会议上勇夺"CNC法国现金奖”。这也是继荣获各地影展9大奖项的《南巫》之后，张吉安再次将采集的本土故事，搬上大银幕。

影片由堂堂映画、马来西亚晟创娱乐、台北市电影委员会和马来西亚匠子映画联合出品；匠子映画、岛影映画、堂堂映画和台湾海鹏电影联合制作，并获得新加坡电影发展司、槟州旅游与创意经济委员会和槟城环球旅游机构辅助摄制。