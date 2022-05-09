纳豆报平安“我回来了” 女友哽咽叙述他昏迷尿失禁经过

（台北讯）41岁艺人纳豆1月24日因脑出血紧急开刀，休养3个多月后，他今天（9日）在面簿分享和女友依依的影片，宣告“我回来了！”

纳豆说话语气虽仍微弱，但气色已恢復，让几个月来担心他的朋友总算能安心。依依在旁哽咽还原他送医经过，透露纳豆做断层扫描时陷入昏迷，口吐白沫尿失禁，让她很害怕会就此失去他，令人听了鼻酸。

依依回忆事发当天纳豆原本要去录《同学来了》，但起床后她察觉纳豆怪怪的，像是在梦游而且口齿不清，“我猜可能是脑中风，我知道他一直有高血压没控制好，但不知道是这么严重的脑中风。”

依依赶紧把纳豆送去医院，一量血压已飙高至240。纳豆在照X光时，不仅不能站，连坐都无法坐好，在照脑部断层扫描时，纳豆抓着依依说“赶快救我，这次一定会死。”

在做断层扫描时，纳豆失去了意识，需要两三3个壮汉抬他。这时的纳豆嘴巴吐白沫而且尿失禁，把依依吓坏了。15分钟后，纳豆被紧急安排进手术房开刀，顺利从鬼门关前逃出，而依依透露一个关键点，“从他失去意识爆血管到开刀，都把握在黄金时间一小时。”

纳豆开刀后的第一个月并不认得依依，还出现很多异常行为。依依笑说，有次纳豆起床突然说要帮她加薪，还有次凌晨说要参加典礼，要依依一起看烟火，让她哭笑不得，“觉得有点好玩又有点心酸。”

纳豆生病期间女友依依都陪伴在身边。（互联网）