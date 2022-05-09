娱乐吃瓜：路见不平见义勇为 张柏芝机智救人 河正宇追拿酒驾司机

社会新闻不乏“英勇素人路见不平”的报道，总能让人觉得暖心。而娱乐圈中有不少明星曾见义勇为，挺身而出的事迹也传为美谈。从追击抢劫犯、酒驾犯、到火场救人，一起随zaobao.sg来看看这些不输电影情节的英勇故事。

河正宇 ── 一 定要抓到你

河正宇出道多年，其中一部令观众印象深刻的作品为电影《与神同行》（右）。（图/互联网）

韩星河正宇（Ha Jung-woo）出道以来多次演出刑警角色，私下的他同样正义感十足，曾徒手抓过肇事逃逸者。这起著名的“林荫大道骚乱事件”发生在2012年，当时河正宇徒步从工作室返回家，过马路时被一辆车撞倒受了轻伤。然而，该辆车并没有停下反而选择逃跑，气得河正宇马上起身展开追击，跑了近200米的距离后，他成功找到该车辆压制对方，并报警交由警方处理。警方到场后才发现该司机竟是酒驾犯，血液酒精浓度超过法定标准的三倍。若河正宇没有及时阻止，极有可能酿成更严重的意外。

河正宇在电影《柏林》中饰演朝鲜间谍，剧中有不少动作戏。（图/互联网）

河正宇之后上节目被问及此事，笑说：“那时候刚好拍完电影《柏林》，体力非常好，心想着‘今天一定要抓到你’”。他还透露当时正在准备自己首部执导的电影《过山车》，压力非常大，似乎是累积的情绪在意外发生时一下子爆发开来。再加上事发地点是他3岁开始就居住的社区，因此他才能在脑海中模拟好犯人的逃跑路线，顺利抓到犯人。

谢君豪 ── 义无反顾救“女儿”

谢君豪的代表作《南海十三郎》（左）及《仙剑奇侠传》。（图/互联网）

来自香港的金马影帝谢君豪有着许多经典代表作，如电影《南海十三郎》《嫁错妈》《拆弹专家2》，电视剧《仙剑奇侠传》《我和僵尸有个约会2》等。但事实上，他曾有段时间消失在荧光幕前，原因是脸部被烧伤。

2009年谢君豪在客串拍摄《杨贵妃秘史》时，片场意外起火。当时他一手牵着剧中的“女儿”，一手举着火把，怎料火把却因不明原因突然爆炸。谢君豪为保护童星，脸部烧伤被判为“二级半烧伤”。情急之下他用手扑灭童星身上的火苗，也让他的手被烧伤。

一向低调的他尽管做了好事，却也不借此炒作博取关注，反而鲜少谈及这起意外。一直到十几年后上节目时被主持人问及，他才娓娓道来：“真的很痛，当时脸还黏着头套，还有那些胶水……”所幸他之后被送入院治疗，顺利完成了植皮手术。他还乐观笑说：“换了皮，皮肤更嫩滑了！”

张柏芝 ── 机智的救援行动

张柏芝早年也曾传出英勇事迹。（图/IG、微博）

张柏芝过去机警的行善之举也曾登上新闻版面。2011年，她人在中国内蒙古拍摄电影《杨门女将之军令如山》，趁拍摄空档在酒店休息时，赫然发现酒店对面有个少女想要跳楼自杀。当时少女站在大厦天台边缘大叫大嚷，情绪非常激动。张柏芝见状况非常危险立即试图大声喝止却没成功。

张柏芝在电影《杨门女将之军令如山》中饰演穆桂英一角。（图/互联网）

张柏芝马上让助理去请司机帮忙，司机迅速抵达少女所在的那栋楼并找到大厦保安报警并上楼搭救少女。众人最终成功把少女带到安全的地方，而张柏芝事后则大赞当地警方的办事效率。

梁世炯 ── 学以致用

梁世炯与节目《家师父一体》的成员们：（右图左起）申成禄、梁世炯、李昇基、陆星材及李相仑。（图/IG）

正所谓“取之于社会，用之于社会”，韩星梁世炯（Yang Se-hyung）可说是实践了这一点。据韩媒报道，梁世炯今年4月在首尔江南区一家餐厅用餐，正巧碰上隔壁座位的老人突然呼吸困难的状况。老人的儿子立即尝试了哈姆立克（Heimlich Manoeuvre）急救法，但情况却没有好转。餐厅当下也马上拨打了求助热线。这时，梁世炯出面替老人尝试了多一次的哈姆立克急救法，成功让对方缓过气。

餐厅业者表示，该老人是餐厅的熟客，因此很感谢梁世炯在事发时临危不乱地给予了急救。而消防局则透露，事发当天有接到餐厅来电说店里有人被食物噎到，但2分钟后就接到取消电话表示当事人已经没事了。

梁世炯之前曾在节目《家师父一体》中学习过心肺复苏术、哈姆立克等急救法，没想到竟在节目外派上用场，善举赢得网友一致赞赏。

裴正南 ── 无所畏惧追捕强盗

裴正南在罗PD的节目《西班牙寄宿》中与车胜元（右图左）和柳海真一起到西班牙经营民宿。（图/IG、互联网）

以综艺节目《西班牙寄宿》收获不少人气的韩星裴正南（Bae Jeong-nam）不仅荧幕上魅力十足，私下同样也正气凛然。他曾于2012年目睹一起计程车抢劫案，当时他与经纪人正徒步返家。正在等红绿灯期间，他们突然听到有人大喊“有强盗”后，一个人影从计程车跳下急窜入小巷中。裴正南与经纪人见状立即展开追逐，最终发现已经跑到疲惫的强盗，并成功徒手压制对方。

据悉，裴正南在追捕过程中不慎弄伤手掌，但他们依旧在现场等待警察抵达。该事件曝光后，他还因此获警方颁发感谢状，表扬他们见义勇为的善举。